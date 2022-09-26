Британська компанія Rheinmetall BAE Systems Land” (RBSL) успішно інтегрувала 120-мм мінометну систему у бронемашину BOXER.

Піхоті потрібні більш потужна зброя, ніж легка стрілецька. Саме для цього компанія RBSL спроєктувала та зробила міномет на базі бронетранспортера. Це рішення універсальне, тож може використовувати зброю багатьох калібрів відповідно до оперативних вимог.

Мінометна система на базі БТР BOXER забезпечує автоматичне виявлення цілі та високу скорострільність: 16-18 пострілів за хвилину.

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Напівавтоматична мінометна система може бути оснащена мінометами різних калібрів і конструкцій, що дозволяє клієнтам використовувати існуючі у них міномети.

Екіпаж із чотирьох осіб може працювати як вдень, так і вночі за будь-яких погодних умов з сектором обстрілу 270 градусів.

Мінометна система також була продемонстрована на легких та середніх транспортних засобах, що забезпечує уніфікацію всього парку та знижує навантаження на навчання та підтримку.

Система може стріляти осколково-фугасними, димовими та освітлювальними боєприпасами, а компактна конструкція забезпечує збільшений простір для зберігання боєприпасів у машині.

Також можливо демонтувати міномет та вести вогонь з машини, якщо цього вимагає оперативна ситуація.