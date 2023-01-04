Это работа известного конструктора из Сторожинца Владимира Садыка, который с начала войны делает для военных легкие баги.

Предприниматель из Сторожинца Черновицкой области Владимир Садык по запросу военных разработал новый тип автомобиля. Это небольшой грузовик оригинальной конструкции. Кроме перевозки грузов, им можно будет вывозить сразу шесть раненых, а также устанавливать вооружение – например, пулеметы, "Стугну" или "Корсар".

Кстати Первые баги от Владимира Садика назывались Vols

"Сколько спрашиваю ребят, какая нужна машина, говорят, что не хватает удобных грузовиков. Чтобы был меньше, чем "КрАЗ", "Урал". Именно такой грузовик сейчас мы делаем. Он будет удобен для подвоза бойцов на позиции", боеприпасов, эвакуации" – говорит Садык.

Малогабаритный грузовик будет бронированным. Двигатель переместили в центральную часть авто для разгрузки передней и задней оси. Водитель в грузовике расположен максимально низко. И хотя машина выглядит небольшой, человек ростом до 180 сантиментов легко поместится туда.



На задней оси могут размещаться шесть бойцов: трое лицом вперед, трое назад. Вдоль автомобиля по обе стороны устанавливают носилки. Туда военные смогут поместить раненых или необходимые для перевозки грузы. Также будет место, чтобы установить пулемет или другое оружие.

"Это машина для подвоза людей. Для нас самое главное то, что он максимально легкий и приближенный к весу баги. Так можно легко перемещаться по полям, когда мокрая погода, болото и все грузнет", — рассказывает предприниматель.



Кроме такого малогабаритного грузовика, Владимир Садык продолжает производить баги — легкие машины, которые помогают добираться в труднодоступные места. Вместе с командой сделал более 50 машин. Сейчас баги есть в Херсонской, Харьковской и в горячих точках на Донбассе.

Некоторые баги возвращаются с фронта в цех – там их ремонтируют, а затем снова возвращают бойцам.

Чтобы сделать баги, раньше потребовалось 5-6 тысяч долларов – это стоимость всех комплектующих. Теперь из-за роста цен стоимость одного баги выросла почти на тысячу долларов.

Дочь мастера Мелисса Садык организует сбор денег на детали и координирует сотрудничество с бригадами, желающими заказать машины. По ее словам, есть несколько источников дохода. В частности, к ним обращаются благотворительные фонды — они приходят с конкретным запросом и баги создают за их счет. Также деньги на автомобили собирают сами военные на своих страницах в соцсетях, а семья добавляет деньги. Кроме того, Мелисса собирает деньги через свой блог в Instagram.