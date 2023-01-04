Це робота відомого конструктора зі Сторожинця Володимира Садика, який з початку війни робить для військових легкі багі.

Підприємець зі Сторожинця Чернівецької області Володимир Садик за запитом військових розробив новий тип авто. Це невелика вантажівка оригінальної конструкції. Окрім перевезення вантажів, нею можна буде вивозити одразу шістьох поранених, а також встановлювати озброєння – наприклад, кулемети, "Стугну" чи "Корсар".

До речі Перші багі від Володимира Садика називались Vols

"Скільки запитую хлопців, яка є потреба в машинах, кажуть, що не вистачає зручних вантажівок. Такої, яка б була меншою, ніж "КрАЗ", "Урал". Саме таку вантажівку зараз ми робимо. Вона буде зручна для підвозу бійців на позиції, боєприпасів, евакуації" — каже Садик.

Малогабаритна вантажівка буде броньованою. Двигун перемістили в центральну частину авто для розвантаження однаково передньої й задньої осі. Водій у вантажівці розміщений максимально низько. І хоч машина виглядає малою, втім, за словами Садика, людина зростом до 180 сантиментів легко туди поміститься.



На задній осі можуть розміщуватись шестеро бійців: троє — обличчям вперед, троє — назад. Вздовж автомобіля з обох боків встановлюють ноші. Туди військові зможуть помістити поранених або необхідні для перевезення вантажі. Також буде місце, щоб встановити кулемет чи іншу зброю.

"Це авто для підвозу людей. Для нас найголовнішим є те, що воно максимально легке та наближене до ваги багі. Так можна легко переміщатися полями, коли мокра погода, болото і все грузне", — розповідає підприємець.



Окрім такої малогабаритної вантажівки, Володимир Садик продовжує виготовляти багі — легкі машини, які допомагають діставатись у важкодоступні місця. Разом з командою зробив понад 50 машин. Нині багі є на Херсонщині, Харківщині та в гарячих точках на Донбасі.

Деякі багі повертаються з фронту в цех — там їх ремонтують, а потім знову повертають бійцям.

Щоб зробити багі, раніше було потрібно 5-6 тисяч доларів — це вартість усіх комплектуючих. Тепер через зростання цін вартість одного багі зросла на майже тисячу доларів.

Донька майстра Меліса Садик організовує збір грошей на деталі та координує співпрацю з бригадами, які хочуть замовити машини. За її словами, є кілька джерел доходу. Зокрема до них звертаються благодійні фонди — вони приходять з конкретним запитом і багі створюють їхнім коштом. Також гроші на автівки збирають самі військові на своїх сторінках у соцмережах, а сім'я докладає гроші, які накопичували. Окрім того, Меліса збирає гроші через свій блог в Instagram.