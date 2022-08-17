Специально для Кадырова склепали бронеавтомобиль "Ахмат", на разработку которого понадобилось аж 25 дней.

Во время выставки “Армия-2022” российское предприятие “Ремдизель” показало якобы совершенно новый бронеавтомобиль “Ахмат”. Он создан специально для чеченского тик-ток лидера Рамзана Кадырова всего за 25 дней.

Главная особенность бронемашины “Ахмат” – по желанию заказчика оттуда изъяли всю “лишнюю” электронику.

Также интересно Тест-драйв КрАЗ Cougar, который украли кадыровцы

На самом деле Рамзан впервые показал “Ахмат”-мобили еще в конце июля 2022 года. Однако хоть каких-то технических характеристик “аналоговнет” не сообщили ни тогда, ни сейчас.

Дон Дон закупил для своих наёмников бронеавтомобили "Ахмат", интересно, увидим их в Украине или это для похода на Москву? https://t.co/ZqC3HmWbAt #кадыровцы pic.twitter.com/ofuFyII08a — Necro Mancer (@666_mancer) July 23, 2022

На самом деле базой для бронемашины “Ахмат” выступил Урал-4320. А схема защиты (как и внешний вид) – вполне идентичны серийной бронемашине “Тайфун-ВДВ”, которая используется воздушно-десантными войсками ВС РФ. То есть максимум, что сможет выдержать бронеавтомобиль “Ахмат” – это попадание 12,7-мм пули в броню машины.

Российский ОПК создал для “кадыровцев” по сути “реинкарнацию” БТР-152, из которого “выбросили” всю электронику. Чтобы уровень примитивности изделия соответствовал уровню дикости заказчиков.