Спеціально для Кадирова склепали бронеавтомобіль "Ахмат", на розробку якого знадобилося аж 25 днів.

Під час виставки "Армия-2022" російське підприємство "Ремдизель" показало ніби-то абсолютно новий бронеавтомобіль "Ахмат". Він створений спеціально для чеченського тік-ток лідера Рамзана Кадирова усього за 25 днів.

Головна особливість бронемашини "Ахмат" - за бажанням замовника звідти вилучили всю "зайву" електроніку.

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Насправді Рамзан вперше показав "Ахмат"-мобілі ще наприкінці липня 2022 року. Однак хоч якихось технічних характеристик “аналоговнету” не повідомили ні тоді, ні зараз.

Дон Дон закупил для своих наёмников бронеавтомобили "Ахмат", интересно, увидим их в Украине или это для похода на Москву? https://t.co/ZqC3HmWbAt #кадыровцы pic.twitter.com/ofuFyII08a — Necro Mancer (@666_mancer) July 23, 2022

Насправді базою для бронемашини "Ахмат" виступив Урал-4320. А схема захисту (як і зовнішній вигляд) – цілком ідентичні серійній бронемашині "Тайфун-ВДВ", яка використовується повітряно-десантними військами ЗС РФ. Тобто максимум, що зможе витримати бронеавтомобіль "Ахмат" – це влучання 12,7-мм кулі в броню машини.

Російський ОПК створив для "кадирівців" по суті "реінкарнацію" БТР-152, із якого "викинули" всю електроніку. Щоб рівень примітивності виробу відповідав рівню дикості замовників.