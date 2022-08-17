Спеціально для Кадирова склепали бронеавтомобіль "Ахмат", на розробку якого знадобилося аж 25 днів.
Під час виставки "Армия-2022" російське підприємство "Ремдизель" показало ніби-то абсолютно новий бронеавтомобіль "Ахмат". Він створений спеціально для чеченського тік-ток лідера Рамзана Кадирова усього за 25 днів.
Головна особливість бронемашини "Ахмат" - за бажанням замовника звідти вилучили всю "зайву" електроніку.
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Насправді Рамзан вперше показав "Ахмат"-мобілі ще наприкінці липня 2022 року. Однак хоч якихось технічних характеристик “аналоговнету” не повідомили ні тоді, ні зараз.
Насправді базою для бронемашини "Ахмат" виступив Урал-4320. А схема захисту (як і зовнішній вигляд) – цілком ідентичні серійній бронемашині "Тайфун-ВДВ", яка використовується повітряно-десантними військами ЗС РФ. Тобто максимум, що зможе витримати бронеавтомобіль "Ахмат" – це влучання 12,7-мм кулі в броню машини.
Російський ОПК створив для "кадирівців" по суті "реінкарнацію" БТР-152, із якого "викинули" всю електроніку. Щоб рівень примітивності виробу відповідав рівню дикості замовників.