Из-за санкций АвтоВАЗ вынужден отказаться от современных технологий и готовится выпускать упрощенные версии автомобилей.

Раскрыто оснащение упрощенной Lada Granta. Опций в ней меньше, чем в 2011-м году. По неофициальным данным, у седана в базовой комплектации будет даже меньше опций, чем у “Гранты” образца 2011 года.

Читайте также: Renault планирует избавиться от российских активов

Покупателей лишат единой подушки безопасности, блока "ЭРА-ГЛОНАСС", систем ABS и ESP, двигатель адаптируют под экостандарт Евро-2, система выпуска обойдется без датчиков кислорода. Аналогично АвтоВАЗ оптимизирует "Нивы" и, возможно, другие модели.

Сейчас технический регламент Таможенного союза запрещает выпускать автомобили без ABS, а минимальным экологическим классом Евро-5. Однако Минпромторг готов согласовать любые изменения, чтобы российские автомобильные заводы не простаивали. Результатом доработки регламента и станут упрощенные до максимума продукты российского автопрома

Инсайдеры утверждают, что отказ от ABS, ESP и тревожной кнопки обусловлена нехваткой электронных компонентов, а пренебрежение экологией объясняется экономией времени – убрать датчики кислорода проще, чем заново доказывать соответствие упрощенного автомобиля экостандарту Евро-4.

Избавить от «лишней» электроники Niva Legend и Niva Travel удастся быстро, а вот упрощение Vesta потребует времени. Однако тольяттинские автомобили на платформе B0 (XRay и Largus, а особенно Sandero и Logan) будет очень сложно “импортозместить” целиком. Скорее всего от их выпуска откажутся совсем.