Через санкції АвтоВАЗ змушений відмовитись від сучасних технологій та готується випускати спрощені версії автомобілів.

Розкрито оснащення спрощеної Lada Granta. За неофіційними даними, у седана в базовій комплектації буде навіть менше опцій, ніж у “Гранти” зразка 2011 року.

Читайте також: Renault планує позбавитись від російських активів

Покупців позбавлять єдиної подушки безпеки, блоку "ЕРА-ГЛОНАСС", систем ABS і ESP, двигун адаптують під екостандарт Євро-2, система випуску обійдеться без датчиків кисню. Аналогічно АвтоВАЗ оптимізує “Ниви” і, можливо, інші моделі.

Наразі технічний регламент Митного союзу забороняє випускати автомобілі без ABS, а мінімальним екологічним класом є Євро-5. Проте місцева влада готова узгодити будь-які зміни, аби російські автомобільні заводи не простоювали. Результатом доопрацювання регламенту і стануть спрощені до максимуму продукти російського автопрому

Інсайдери стверджують, що відмова від ABS, ESP і тривожної кнопки зумовлена нестачею електронних компонентів, а нехтування екологією пояснюється економією часу – вилучити датчики кисню простіше, ніж наново доводити відповідність спрощеного автомобіля екостандарту Євро-4.

Позбавити «зайвої» електроніки Niva Legend і Niva Travel вдасться швидко, а ось спрощення Vesta вимагатиме часу. Однак тольяттінські автомобілі на платформі B0 (XRay і Largus, а особливо Sandero і Logan) буде дуже складно “імпортозамістити” цілком. Швидше за все, від їх випуску відмовляться зовсім.