На Днестре "проявился" немецкий мост, затопленный 40 лет назад

Первым о новости сообщил ресурс Днестр 1362. Как выяснилось, мост был рабочим до 1980 года, им пользовались как местные жители, так и транзитные. Поскольку строительство Днестровской ГАЭС шло на завершение, то началось постепенное заполнение бассейна Днестра водой.

В течение шести лет затопило долину реки Ушица вблизи села Липы Каменец-Подольского района Хмельницкой области и ряда сел, в т.ч. Чугор, Ушица, Кривчаны, Раколупинцы, Яр Косиковецкий.

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С тех пор подводный мост могли увидеть только аквалангисты. Сейчас его видно невооруженным глазом, а по подсохшей брусчатке даже можно прогуляться – состояние удовлетворительное, если не больше.

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Местные старожилы говорят, что добротность этого сооружения обеспечили немецкие инженеры, которые возвели мост в начале 1940 годов.

Какую технологию они там использовали, какие материалы брали в работу, доподлинно неизвестно, поскольку во время нацистской оккупации любознательность не очень приветствовалась. Однако уложенную подушку под каменной брусчаткой за время затопления не размыло и не разнесло по руслу.

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О дальнейшем использовании моста по его прямому назначению пока нигде не сообщается. Однако маловероятно, что ему вернут статус транспортного объекта. Больше всего, что им могут ездить, кроме велосипедов и скутеров, разве что конные подводы с дровами и сеном.

Фото: Юрий Матюх