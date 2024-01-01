На Дністрі "проявився" німецький міст, затоплений 40 років тому

Першим про новину сповістив ресурс Дністер 1362. Як з'ясувалося, міст був робочим до 1980 року, ним користувалися як місцеві жителі, так і транзитні. Оскільки будівництво Дністровської ГАЕС йшло на завершення, то почалось поступове заповнення басейну Дністра водою.

Протягом шести років затопило долину річки Ушиця поблизу села Липи Кам’янець-Подільського району Хмельницької області та ряду сіл, в т.ч. Чугор, Ушиця, Кривчани, Раколупинці, Яр Косиковецький.

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Відтоді підводний міст могли побачити лише аквалангісти. Нині його видно неозброєним оком, а підсохлою бруківкою навіть можна прогулятися – стан задовільний, якщо не більше.

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Місцеві старожили кажуть, що добротність цієї споруди забезпечили німецькі інженери, котрі звели міст на початку 1940 років.

Яку технологію вони там використовували, які матеріали брали в роботу, достеменно невідомо, оскільки під час нацистської окупації допитливість не дуже віталася. Однак вкладену подушку під кам’яною бруківкою за час затоплення не розмило й не рознесло по річищу.

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Про подальше використання мосту за його прямим призначення поки ніде не повідомляється. Однак малоймовірно, що йому повернуть статус транспортного об’єкта. Найбільше, що ним може їздити, окрім велосипедів та скутерів, хіба що кінні підводи з дровами та сіном.

Фото: Юрій Матюх