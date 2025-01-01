На дороге к Славутичу снесут все временные переправы возле мостов

По сообщению Службы восстановления в Черниговской области, работы на упомянутых искусственных сооружениях начались осенью 2021 года. Тогда были построены временные объезды и проведен демонтаж старых конструкций.

Непосредственно строительство стартовало в январе-феврале 2022 года. Строители успели забить и испытать сваи. Далее началась война с временной оккупацией Черниговской области. Мосты остались недостроенными.

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Сейчас работы возобновлены. Решено завершить работы по капитальному ремонту искусственных сооружений между Черниговом и Славутичем, поскольку временные объезды не могут использоваться длительное время. В первую очередь это связано с опасностью возникновения аварийных ситуаций.

Фото: Госагентство восстановления

В 2025 году еще установлены опоры и вложены монолитные пролетные строения. После этого начали устройство покрытия. Сейчас выполнены работы по гидроизоляции и укладке выравнивающего слоя асфальтобетона. Впоследствии будет устроен верхний слой асфальта.

Также ремонтируются подходы к мосту и укрепляются склоны габионами. Впереди еще обустройство мостов, инфраструктуры, нанесение разметки и установка дорожных знаков.