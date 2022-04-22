Китайские дизельные пикапы JAC T8 должны еще подготовить к службе в армии.

Общественное объединение "Дело громад" и Фонд Петра Порошенко закупили 18 пикапов JAC T8 для нужд ВСУ. Об этом сообщил журналист Юрий Бирюков.

"Восемнадцать машинок, которые не будут ломаться в первую же неделю, у них не будет отваливаться кардан на ходу, как это было с одним из подержанных пикапов две недели назад, – делится впечатлением Юрий Бирюков. – Машинки едут к нам на базу, ежедневно приползают 1-2 машины. Их немного доводят, их красят, их готовят. На следующей неделе они поедут к ВСУ на Восток".

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Общая стоимость проекта – чуть больше 10 миллионов гривен. ОО "Право Громад" уже уплатило полтора миллиона гривен. "Фонд Порошенко" уплатил 6 250 500 гривен. Осталось заплатить еще 2,6 млн. гривен, которые нужно собрать для оплаты.

Интересно, что в прайс-листе JAC в Украине цена пикапа JAC T8 указана в 816 тысяч грн. При расходе 10 млн гривен на 18 машин получается, что каждый пикап обошелся в 555 грн. Возможно, эти автомобили завозили под закон о нулевом растаможивании, хотя такое возможно только для физлиц, а счет был выписан на ООО "Джак Украина". Интересно, что в комплектации этого авто значатся такие опции как кожаный салон, круиз-контроль, полный электропакет, ABS+EBD, система курсовой стабилизации ESC, камера кругового обзора 360 градусов и т.д. Выходит, что все это оборудование присутствует на автомобилях, ведь кожаный салон мы видим на фото, которые предоставил Юрий Бирюков.