Китайські дизельні пікапи JAC T8 мають ще підготувати до служби в армії.

Громадське об'єднання "Справа громад" та Фонд петра Порошенка закупили 18 пікапів JAC T8 для потреб ЗСУ. Про це повідомив журналіст Юрій Бірюков.

"Вісімнадцять машинок, які не будуть ламатися в перший же тиждень, у них не відвалюватиметься кардан на ходу, як це було з одним з вживаних пікапів два тижні тому, – ділиться враженням Юрій Бірюков. – Машинки їдуть до нас на базу, щодня приповзає 1-2 машини. Їх трохи доводять, їх фарбують, їх готують. Наступного тижня вони поїдуть до ЗСУ на Схід".

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Загальна вартість проєкту – трохи більше 10 мільйонів гривень. ГО "Право Громад" уже сплатила півтора мільйона гривень. "Фонд Порошенка" сплатив 6 250 500 гривень. Залишилось заплатити ще 2,6 млн гривень, які потрібно зібрати для оплати.

Цікаво, що у прайс-листі JAC в Україні ціна на пікап JAC T8 вказана у 816 тисяч грн. Водночас при витраті 10 млн гривень на 18 машин виходить, що кожен пікап обійшовся у 555 грн. Можливо, ці автомобілі завозили під закон про нульове розмитнення, хоча таке можливе лише для фізосіб, а рахунок був виписаний на ТОВ "Джак Україна". Цікаво, що в комплектації цього авто значаться такі опції, як шкіряний салон, круїз-контроль, повний електропакет, ABS + EBD, система курсової стабілізації ESC, камера кругового огляду 360 градусів тощо. Виходить, що все це обладнання присутнє на автомобілях, адже шкіряний салон ми бачимо на фото, які надав Юрій Бірюков.

Під капотом JAC T8 – дизельний двигун 2.0 CTi, потужністю 139 к.с. і крутним моментом 320 Нм. Пікап має повний привід, 220 мм кліренсу та можливість перевезення п'ятьох осіб, вантажопідйомність 900 кг. Авто оснащено 6-ступеневою механічною коробкою передач, гідропідсилювачем керма та 18-дюймовими шинами з легкосплавними дисками. Передня підвіска незалежна, задня – на ресорах, гальма всюди дискові.