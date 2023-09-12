Автомобиль оборудован открытым кузовом, который окрашен в защитный цвет типа "пыль".

Даже идеальный автомобиль порой не подходит для специфических нужд владельца. И если за границей закончились доступные по цене и надежные пикапы с внедорожниками для ВСУ, то нужно сделать пикап своими силами. Именно так поступили неизвестные “кулибины” с автомобилем, ставшим символом надежности среди многих поколений автовладельцев – Toyota Camry.

На фото в соцсети появилось фото Camry пятого поколения XV-30, выпускавшегося с 2001 по 2004 годы. Он снят в прифронтовой зоне, рядом с подобными военными внедорожниками, окрашенными в хаки.

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Вместо багажника у этого Toyota Camry приварен обычный открытый кузов. Скорее всего, раньше он находился на легковом прицепе, а может это полностью самостоятельная конструкция. Открытый кузов этого пикапа значительно вместительнее, чем неудобный отсек в седане – в него можно быстро положить необходимые вещи, оружие или боекомплект, – и так же быстро их достать. А при необходимости даже перевезти несколько бойцов.

Задним стеклом пришлось пожертвовать. Неизвестно, сохранился ли в салоне диван второго ряда, однако все двери бывшего седана, похоже, в рабочем состоянии.

Среди интересных особенностей – колесные диски этого "Кемри-пикапа". Вряд ли они оригинальны, однако, пожалуй, достаточно дорогие – легкосплавные “звезды”. Шины низкопрофильные, зимние, почти новые.

В целом, автомобиль, хоть и легковой, хорошо приспособлен к экстремальной эксплуатации. Надеемся, эта Toyota Camry докажет свою надежность и поможет нашим защитникам выполнять возложенные на него задачи.