Автомобіль обладнано відкритим кузовом, який пофарбовано у захисний колір типу "пилюка".

Навіть ідеальний автомобіль деколи не підходить для специфічних потреб власника. І якщо за кордоном закінчились доступні за ціною та надійні пікапи та позашляховики для ЗСУ, то треба зробити пікап власними силами. Саме так вчинили невідомі “кулібіни” з автомобілем, який став символом надійності серед багатьох поколінь автовласників – Toyota Camry.

На фото в соцмережі з’явилось фото Camry п’ятого покоління XV-30, який випускався з 2001 по 2004 роки. Він знятий у прифронтовій зоні, поруч з подібними військовими позашляховиками, пофарбованими у хакі.

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Замість багажника у цього Toyota Camry приварений звичайний відкритий кузов. Швидше за все, раніше він був на легковому причепі, а може це повністю самостійна конструкція. Відкритий кузов цього пікапа значно більш місткий, ніж незручний відсік у седані – в нього можна швидко покласти необхідні речі, зброю чи боєкомплект, – і так само швидко їх дістати. А за потреби – навіть перевезти кілька бійців.

Заднім склом довелось пожертвувати. Невідомо, чи зберігся в салоні диван другого ряду, однак усі двері колишнього седана, схоже, в робочому стані.

Серед цікавих особливостей – колісні диски цього “Кемрі-пікапа”. Навряд чи вони оригінальні, однак, мабуть, досить дорогі – легкосплавні, у вигляді зірки. Шини низькопрофільні, зимові, майже нові.

В цілому, автомобіль, хоч і легковий, добре пристосований до екстремальної експлуатації. Сподіваємось, ця Toyota Camry доведе свою надійність та допоможе нашим захисникам виконувати покладені на нього завдання.