На границе между Украиной и Польшей движение восстановлено, но это антракт

Сообщается, что это произошло по результатам визита к протестующим министра сельского хозяйства Польши Чеслава Секерского. Он приехал на границу и встретился с фермерами, которые заблокировали основную дорогу в Подкарпатском воеводстве, ведущую к пункту пропуска в Украину.

Правда, до сих пор никто из польских политиков, чиновников и самих фермеров не может дать ответ, почему из-за внутренних проблем блокируется граница именно с Украиной. Это знают только организаторы протеста, но они этого не озвучивают.

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Вообще, очередная преграда транспортного потока на границе с Украиной напоминает театральную постановку, где сценаристами и режиссерами выступают столичные лица высокого ранга. Тот самый упомянутый министр мог бы приехать к фермерам для разговора еще до начала заранее объявленного блокирования границы.

Вопрос возникает и относительно географии. Фермеры поехали к украинской границе выдвигать свои внутренние требования, проигнорировав границу с Германией или любой другой страной Евросоюза, где их услышали бы быстрее. Правда, там бы быстрее полиция разблокировала движение, поскольку во всем мире пограничная зона считается режимной и любое блокирование транспорта запрещено.

Конечно, к немецкой границе протестующие не сунутся, а к украинской обещают вернуться уже 10 декабря с теми же преградами для транспорта, что и в субботу, а может и мощнее. К тому времени на этой полосе движения транспорта протестанты объявили антракт.