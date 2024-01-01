На кордоні між Україною та Польщею рух відновлено, але це антракт

Повідомляється, що це сталося за результатом візиту до протестувальників міністра сільського господарства Польщі Чеслава Секерського. Він приїхав на кордон і зустрівся з фермерами, котрі заблокували основну дорогу в Підкарпатському воєводстві, що веде до пункту пропуску в Україну.

Щоправда, досі ніхто з польських політиків, урядовців та самих фермерів не може дати відповідь, чому через внутрішні проблеми блокується кордон саме з Україною. Це знають тільки організатори протесту, але вони цього не озвучують.

Читайте також Польські фермери знову погрожують перекрити кордон

Взагалі, чергова перепона транспортного потоку на кордоні з Україною нагадує театральну постановку, де сценаристами та режисерами виступають столичні особи високого рангу. Той самий згаданий міністр міг би приїхати до фермерів для розмови ще до початку заздалегідь оголошеного блокування кордону.

Питання виникає й щодо географії. Фермери поїхали до українського кордону висувати свої внутрішні вимоги, проігнорувавши кордон з Німеччиною чи будь-якою іншою країною Євросоюзу, де їх почули б швидше. Щоправда, там би швидше поліція розблокувала рух, оскільки у всьому світі прикордонна зона вважається режимною і будь-яке блокування транспорту заборонено.

Звісно, до німецького кордону протестувальники не сунуться, а до української обіцяють повернутися вже 10 грудня з тими ж перепонами для транспорту, що й у суботу, а може й потужнішими. До того часу на цій смузі руху транспорту протестанти оголосили антракт.