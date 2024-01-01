Польські фермери знову погрожують перекрити кордон

Кількаразове намагання перекрити рух нинішньої суботи ймовірно станеться. Поки планується перекриття дороги на 48 годин, але "з можливим продовженням". Про це сповістили відразу кілька ресурсів – Держприкордонслужба України та вітчизняна Асоціація міжнародних автомобільних перевізників.

Польські аграрії внутрішні проблеми взаємостосунків зі своїми урядовцями знову звалюють на плечі українців. Про це свідчать їхні недружні наміри, спрямовані на припинення вантажного сполучення України з європейськими хабами й терміналами.

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Організатори заявили, що на в’їзд в Республіку Польща не пропускатимуть з України транспортні засоби вагою понад 3,5 тонни. На виїзд із Польщі до нас вони пропускатимуть по одній вантажівці на годину.

Загалом рішення безглузде, антизаконне та антигуманне. Висловлювати протести ніхто не забороняє, але обмежувати при цьому право на пересування суперечить статутним обов’язкам країн-членів ООН, учасником якої є Польща.

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Окрім цього, за світовою практикою дороги такого статусу мають стратегічне значення і нарівні з режимними об’єктами облозі не підлягають.

Є також запевнення польської сторони, що зазначені вище обмеження не стосуватимуться легкових автомобілів та автобусів.