Польские фермеры снова угрожают перекрыть границу

Неоднократные попытки перекрыть движение в нынешнюю субботу вероятно произойдет. Пока планируется перекрытие дороги на 48 часов, но "с возможным продолжением". Об этом сообщили сразу несколько ресурсов – Госпогранслужба Украины и отечественная Ассоциация международных автомобильных перевозчиков.

Польские аграрии внутренние проблемы взаимоотношений со своими чиновниками снова сваливают на плечи украинцев. Об этом свидетельствуют их недружественные намерения, направленные на прекращение грузового сообщения Украины с европейскими хабами и терминалами.

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Организаторы заявили, что на въезд в Республику Польша не будут пропускать из Украины транспортные средства весом более 3,5 тонн. На выезд из Польши к нам они будут пропускать по одному грузовику в час.

В общем решение бессмысленное, антизаконное и антигуманное. Выражать протесты никто не запрещает, но ограничивать при этом право на передвижение противоречит уставным обязанностям стран-членов ООН, участником которой является Польша.

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Кроме этого, по мировой практике дороги такого статуса имеют стратегическое значение и наравне с режимными объектами осаде не подлежат.

Есть также заверения польской стороны, что указанные выше ограничения не будут касаться легковых автомобилей и автобусов.