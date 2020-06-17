Камера наблюдения зафиксировала очередные антирекорды скорости на трассе, где максимально разрешенная скорость – 110 км/ч.

Национальная полиция Украины обнародовала очередных антирекордсменов, которых зафиксировали камеры автофиксации скорости. На этот раз – на автомобилях BMW и Audi. В частности, наибольшей скорость была у автомобиля BMW 330xi, ДОУ —ВМ910***, который двигался с 210 км/ч, и у автомобиля Audi А8 ДУЗ АА777***, который двигался со скоростью 208 км/ч. Обоих нарушителей камеры зафиксировали на трассе М03 Киев — Харьков — Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке — 110 км/ч.

В общем, за минувшие сутки 41 автомобиль двигался со скоростью более 170 км/ч.

Наибольшее количество раз нарушал автомобиль Volkswagen Passat с номерным знаком АА378***. Он нарушал скоростной режим 7 раз за вчерашний день.

Напомним, что 15 июня антирекордсменами были почти одинаковые Range Rover.