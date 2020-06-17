Камера спостереження зафіксувала чергові антирекорди швидкості на трасі, де максимально дозволена швидкість – 110 км/год.

Національна поліція України оприлюднила чергових антирекордсменів, яких зафіксували камери автофіксації швидкості. Цього разу – на автомобілях BMW та Audi. Зокрема, найбільшою швидкість була в автомобіля BMW 330xi, ДНЗ —ВМ910***, який рухався зі 210 км/год., та автомобіля Audi А8 ДНЗ АА777***, який рухався зі швидкістю 208 км/год. Обох порушників камери зафіксували на трасі М03 Київ — Харків — Довжанський, де дозволена швидкість на вказаній ділянці — 110 км/год.

Загалом, за минулу добу 41 автомобіль рухався зі швидкістю понад 170 км/год.

Найбільшу кількість разів порушував автомобіль Volkswagen Passat з номерним знаком АА378***. Він порушував швидкісний режим 7 разів за вчора.

Нагадаємо, що 15 червня антирекордсменами були майже однакові Range Rover.