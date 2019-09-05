В собственности новых нардепов есть все – от старой "Лады" до новенького Range Rover.

Согласно декларациям новоназначенного руководства Верховной Рады и парламентских комитетов, они обладают очень разнообразными автомобилями. Например, руководитель комитета по образованию и науке Сергей Бабак задекларировал почти тридцатилетний ВАЗ 21083, а председатель ВР Дмитрий Разумков – три авто, зарегистрированных на себя, и два – на жену, сообщает Фокус.

Целый автопарк на семью у нардепов – привычное явление. Однако на инфографике указаны лишь наиболее интересные автомобили. В тексте ниже – полный список задекларированных автотранспортных средств руководителей парламента.

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Дмитрий Разумков, "Слуга народа", Председатель Верховной Рады:

Toyota Land Cruiser 200 2013 года, Mazda 6 2014 года, Toyota Camry 2012 года.

Записанные на жену Юлию Чайку:

AUDI Q7 2008 г, VOLKSWAGEN CADDY 2011 года.



Руслан Стефанчук, "Слуга народа", первый заместитель Председателя Верховной Рады:

Renault Koleos 2012 года.

Записанные на Марину Стефанчук:

Renault Captur 2015 года.



Елена Кондратюк, "Батькивщина", заместитель Председателя Верховной Рады:

Все авто записаны на мужа Александра Богуцкого:

BMW G02/X4 2018 г, Hyundai Tucson 2018 года, Mazda CX 5 2014 года.



Николай Сольский, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики:

Все машины записаны на жену Сольскую Руслану:

Suzuki Grand Vitara 2006 года, Maserati Granturismo 2008 года.



Анастасия Красносельская, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики:

Toyota Avensis 2006 года.

Записанная на Радина Мирослава, с которым не состоит в браке:

Subaru Outback 2008 года.



Юрий Аристов, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам бюджета:

Декларации нет.



Александр Ткаченко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики:

Range Rover Sport 2013 года.

Записанные на жену Ткаченко Анну:

BMW X5 2016 года.



Олег Бондаренко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования:

Декларация есть, но машин в ней нет.



Андрей Герус, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ:

Новой декларации нет, в декларации за 2014 год:

Subaru Outback 2010 года выпуска.



Михаил Радуцкий, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования:

В декларации 2014 года:

Porsche Panamera 2012 года, Mercedes-Benz CL-Class 2014 года, Hyundai Santa Fe 2014 года, Audi Q7 2010 года, Mercedes-Benz E-250 2012 года.



Богдан Яременко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества:

Машины нет.



Иванна Климпуш-Цинцадзе, "Европейская солидарность", глава Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС:

Toyota RAV4 2014 года, Mercedes-Bens GL 2012 года.



Андрей Кожемякин, "Батькивщина", председатель Комитета по вопросам молодежи и спорта:

Lexus GX 460 2011 года, Lexus RX 350 2009 года.



Александр Завитневич, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки:

Записанная на жену Наталью Завитневич:

Volvo XC60 2013 года.



Андрей Клочко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства:

Hyundai Accent 2007 года выпуска.



Сергей Бабак, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций:

BMW 520 2008 года, LADA 212140 2014 года, ВАЗ 21083 1990 года, мопед Honda CB650F 2015 года.



Дмитрий Лубинец, внефракционный, глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений:

Lexus GX 470 2008 года, два Renault Trafic 2015 года, Renault Trafic 2016 года.

Записанная на жену Лубинец Янину:

Lexus GX 470 2007 года.



Ирина Венедиктова, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам правовой политики:

Porsche Cayenne 2013 года.



Денис Монастырский, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности:

Suzuki SX-4 2008 года, Ford Focus 2010 года.



Сергей Кальченко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР:

Volkswagen Tiguan 2013 года.



Нестор Шуфрич, ОПЗЖ, глава Комитета по вопросам свободы слова:

Land Rover Defender 2008 года, Mercedes-Benz G350 2013 года, Toyota 4 Runner 2012 года, три BMW X5 (2012, 2013 и 2014 годов выпуска).

Записанный на жену Екатерину Майкову:

MINI Cooper 2013 года выпуска.



Галина Третьякова, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов:

Citroen C4 Picasso 2009 года, Citroen Grand C4 Picasso 2016 года.



Юрий Кисель, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры:

Декларации нет.



Даниил Гетманцев, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики:

Декларация есть, машины нет.



Михаил Крячко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам цифровой трансформации:

Mitsubishi Lancer X 2008 года.



Напомним, как паркуются депутаты под Верховной Радой.​​​​​​​