В собственности новых нардепов есть все – от старой "Лады" до новенького Range Rover.
Согласно декларациям новоназначенного руководства Верховной Рады и парламентских комитетов, они обладают очень разнообразными автомобилями. Например, руководитель комитета по образованию и науке Сергей Бабак задекларировал почти тридцатилетний ВАЗ 21083, а председатель ВР Дмитрий Разумков – три авто, зарегистрированных на себя, и два – на жену, сообщает Фокус.
Целый автопарк на семью у нардепов – привычное явление. Однако на инфографике указаны лишь наиболее интересные автомобили. В тексте ниже – полный список задекларированных автотранспортных средств руководителей парламента.
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Дмитрий Разумков, "Слуга народа", Председатель Верховной Рады:
Toyota Land Cruiser 200 2013 года, Mazda 6 2014 года, Toyota Camry 2012 года.
Записанные на жену Юлию Чайку:
AUDI Q7 2008 г, VOLKSWAGEN CADDY 2011 года.
Руслан Стефанчук, "Слуга народа", первый заместитель Председателя Верховной Рады:
Renault Koleos 2012 года.
Записанные на Марину Стефанчук:
Renault Captur 2015 года.
Елена Кондратюк, "Батькивщина", заместитель Председателя Верховной Рады:
Все авто записаны на мужа Александра Богуцкого:
BMW G02/X4 2018 г, Hyundai Tucson 2018 года, Mazda CX 5 2014 года.
Николай Сольский, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики:
Все машины записаны на жену Сольскую Руслану:
Suzuki Grand Vitara 2006 года, Maserati Granturismo 2008 года.
Анастасия Красносельская, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам антикоррупционной политики:
Toyota Avensis 2006 года.
Записанная на Радина Мирослава, с которым не состоит в браке:
Subaru Outback 2008 года.
Юрий Аристов, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам бюджета:
Декларации нет.
Александр Ткаченко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики:
Range Rover Sport 2013 года.
Записанные на жену Ткаченко Анну:
BMW X5 2016 года.
Олег Бондаренко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам экологической политики и природопользования:
Декларация есть, но машин в ней нет.
Андрей Герус, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам энергетики и ЖКУ:
Новой декларации нет, в декларации за 2014 год:
Subaru Outback 2010 года выпуска.
Михаил Радуцкий, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования:
В декларации 2014 года:
Porsche Panamera 2012 года, Mercedes-Benz CL-Class 2014 года, Hyundai Santa Fe 2014 года, Audi Q7 2010 года, Mercedes-Benz E-250 2012 года.
Богдан Яременко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества:
Машины нет.
Иванна Климпуш-Цинцадзе, "Европейская солидарность", глава Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС:
Toyota RAV4 2014 года, Mercedes-Bens GL 2012 года.
Андрей Кожемякин, "Батькивщина", председатель Комитета по вопросам молодежи и спорта:
Lexus GX 460 2011 года, Lexus RX 350 2009 года.
Александр Завитневич, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки:
Записанная на жену Наталью Завитневич:
Volvo XC60 2013 года.
Андрей Клочко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства:
Hyundai Accent 2007 года выпуска.
Сергей Бабак, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам образования, науки и инноваций:
BMW 520 2008 года, LADA 212140 2014 года, ВАЗ 21083 1990 года, мопед Honda CB650F 2015 года.
Дмитрий Лубинец, внефракционный, глава Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, национальных меньшинств и межнациональных отношений:
Lexus GX 470 2008 года, два Renault Trafic 2015 года, Renault Trafic 2016 года.
Записанная на жену Лубинец Янину:
Lexus GX 470 2007 года.
Ирина Венедиктова, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам правовой политики:
Porsche Cayenne 2013 года.
Денис Монастырский, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности:
Suzuki SX-4 2008 года, Ford Focus 2010 года.
Сергей Кальченко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР:
Volkswagen Tiguan 2013 года.
Нестор Шуфрич, ОПЗЖ, глава Комитета по вопросам свободы слова:
Land Rover Defender 2008 года, Mercedes-Benz G350 2013 года, Toyota 4 Runner 2012 года, три BMW X5 (2012, 2013 и 2014 годов выпуска).
Записанный на жену Екатерину Майкову:
MINI Cooper 2013 года выпуска.
Галина Третьякова, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов:
Citroen C4 Picasso 2009 года, Citroen Grand C4 Picasso 2016 года.
Юрий Кисель, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры:
Декларации нет.
Даниил Гетманцев, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики:
Декларация есть, машины нет.
Михаил Крячко, "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам цифровой трансформации:
Mitsubishi Lancer X 2008 года.
Напомним, как паркуются депутаты под Верховной Радой.