У власності нових нардепів є все – від старої "Лади" до новенького Range Rover.
Згідно з деклараціями новопризначеного керівництва Верховної Ради та парламентських комітетів, вони володіють дуже різноманітними автомобілями. Наприклад, керівник комітету з освіти та науки Сергій Бабак задекларував майже тридцятирічну ВАЗ 21083, а голова ВР Дмитро Разумков – три авто зареєстровано на себе та два – у дружини, повідомляє Фокус.
Цілий автопарк на сім'ю у нардепів – звичне явище. Однак на інфографіці вказані лише найбільш цікаві автомобілі. В тексті нижче – повний список задекларованих автотранспортних засобів керівників парламенту.
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Дмитро Разумков, "Слуга народу", Голова Верховної Ради:
Toyota Land Cruiser 200 2013 р, Mazda 6 2014 р, Toyota Camry 2012 р.
Записані на дружину Юлію Чайку:
AUDI Q7 2008 р, VOLKSWAGEN CADDY 2011 р.
Руслан Стефанчук, "Слуга народу", перший заступник Голови Верховної ради:
Renault Koleos 2012 р.
Записане на Марину Стефанчук:
Renault Captur 2015 р.
Олена Кондратюк, "Батьківщина", заступник Голови Верховної ради:
Всі авто записані на чоловіка Богуцького Олександра:
BMW G02/X4 2018 р, Hyundai Tucson 2018 р, Mazda CX 5 2014 р.
Микола Сольский, "Слуга народу", голова Комитету з питань аграрної та земельної політики.
Всі машини записані на дружину Сольску Руслану:
Suzuki Grand Vitara 2006 р, Maserati Granturismo 2008 р.
Анастасія Красносельська, "Слуга народу", голова Комитету з питань антикорупційної політики:
Toyota Avensis 2006 р.
Записана на Радина Мирослава, с яким не перебуває в шлюбі:
Subaru Outback 2008 р.
Юрій Арістов, "Слуга народу", голова Комитету з питань бюджету.
Декларації немає.
Олександр Ткаченко, "Слуга народу", голова Комитету з питань гуманітарної та інформаційної політики:
Range Rover Sport 2013 р.
Записані на дружину Ткаченко Ганну:
BMW X5 2016 р.
Олег Бондаренко, "Слуга народу", голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування:
Декларація є, але машин в ній немає
Андрій Герус, "Слуга народу", голова Комітету з питань енергетики та ЖКП.
Нової декларації немає, у декларації за 2014 рік:
Subaru Outback 2010 року випуску.
Михайло Радуцький, "Слуга народу", голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.
У декларації 2014 року:
Porsche Panamera 2012 року, Mercedes-Benz CL-Class 2014 року, Hyundai Santa Fe 2014 року; Audi Q7, 2010 року; Mercedes-Benz E-250, 2012 року.
Богдан Яременко, "Слуга народу", голова Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва:
Машини немає.
Іванна Климпуш-Цинцадзе, "Європейська солідарність", глава Комітету з питань інтеграції України з ЄС:
Toyota RAV4 2014 р, Mercedes-Bens GL 2012 р.
Андрій Кожем'якін, "Батьківщина", голова Комітету з питань молоді та спорту:
Lexus GX 460 2011 року, Lexus RX 350 2009 року
Олександр Завітневич, "Слуга народу", голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Записана на дружину Наталію Завитневич:
Volvo XC60 2013 р.
Андрій Клочко, "Слуга народу", голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування:
Hyundai Accent 2007 року випуску
Сергій Бабак, "Слуга народу", голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій:
BMW 520 2008 р, LADA 212140 2014 р., ВАЗ 21083 1990 р, мопед Honda CB650F 2015 року.
Дмитро Лубинець, позафракційний, глава Комітету з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин:
Lexus GX 470 2008 роки, два Renault Trafic 2015 року, Renault Trafic 2016 року.
Записана на дружину Лубинець Яніну:
Lexus GX 470 2007 року.
Ірина Венедиктова, "Слуга народу", голова Комітету з питань правової політики:
Porsche Cayenne 2013 року.
Денис Монастирський, "Слуга народу", голова Комітету з питань правоохоронної діяльності:
Suzuki SX-4 2008 рік випуску, Ford Focus 2010 року випуску.
Сергій Кальченко, "Слуга народу", голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР:
Volkswagen Tiguan 2013 року.
Нестор Шуфрич, ОТЗЖ, глава Комітету з питань свободи слова:
Land Rover Defender 2008 року, Mercedes-Benz G350 2013 року, Toyota 4 Runner 2012 року, три BMW X5 (2012, 2013 і 2014 років випуску).
Записане на дружину Катерину Майкову:
MINI Cooper 2013 року випуску.
Галина Третьякова, "Слуга народу", голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів:
Citroen C4 Picasso 2009 року, Citroen Grand C4 Picasso 2016 року.
Юрій Кисіль, "Слуга народу", голова Комітету з питань транспорту та інфраструктури:
Декларація відсутня.
Данило Гетманцев, "Слуга народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики:
Декларація є, машини немає.
Михайло Крячко, "Слуга народу", голова Комітету по вопросам цифрової трансформації:
Mitsubishi Lancer X 2008 р.
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