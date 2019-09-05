У власності нових нардепів є все – від старої "Лади" до новенького Range Rover.

Згідно з деклараціями новопризначеного керівництва Верховної Ради та парламентських комітетів, вони володіють дуже різноманітними автомобілями. Наприклад, керівник комітету з освіти та науки Сергій Бабак задекларував майже тридцятирічну ВАЗ 21083, а голова ВР Дмитро Разумков – три авто зареєстровано на себе та два – у дружини, повідомляє Фокус.

Цілий автопарк на сім'ю у нардепів – звичне явище. Однак на інфографіці вказані лише найбільш цікаві автомобілі. В тексті нижче – повний список задекларованих автотранспортних засобів керівників парламенту.

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Дмитро Разумков, "Слуга народу", Голова Верховної Ради:

Toyota Land Cruiser 200 2013 р, Mazda 6 2014 р, Toyota Camry 2012 р.

Записані на дружину Юлію Чайку:

AUDI Q7 2008 р, VOLKSWAGEN CADDY 2011 р.

Руслан Стефанчук, "Слуга народу", перший заступник Голови Верховної ради:

Renault Koleos 2012 р.

Записане на Марину Стефанчук:

Renault Captur 2015 р.

Олена Кондратюк, "Батьківщина", заступник Голови Верховної ради:

Всі авто записані на чоловіка Богуцького Олександра:

BMW G02/X4 2018 р, Hyundai Tucson 2018 р, Mazda CX 5 2014 р.

Микола Сольский, "Слуга народу", голова Комитету з питань аграрної та земельної політики.

Всі машини записані на дружину Сольску Руслану:

Suzuki Grand Vitara 2006 р, Maserati Granturismo 2008 р.

Анастасія Красносельська, "Слуга народу", голова Комитету з питань антикорупційної політики:

Toyota Avensis 2006 р.

Записана на Радина Мирослава, с яким не перебуває в шлюбі:

Subaru Outback 2008 р.

Юрій Арістов, "Слуга народу", голова Комитету з питань бюджету.

Декларації немає.

Олександр Ткаченко, "Слуга народу", голова Комитету з питань гуманітарної та інформаційної політики:

Range Rover Sport 2013 р.

Записані на дружину Ткаченко Ганну:

BMW X5 2016 р.

Олег Бондаренко, "Слуга народу", голова Комітету з питань екологічної політики та природокористування:

Декларація є, але машин в ній немає

Андрій Герус, "Слуга народу", голова Комітету з питань енергетики та ЖКП.

Нової декларації немає, у декларації за 2014 рік:

Subaru Outback 2010 року випуску.

Михайло Радуцький, "Слуга народу", голова Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування.

У декларації 2014 року:

Porsche Panamera 2012 року, Mercedes-Benz CL-Class 2014 року, Hyundai Santa Fe 2014 року; Audi Q7, 2010 року; Mercedes-Benz E-250, 2012 року.

Богдан Яременко, "Слуга народу", голова Комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва:

Машини немає.

Іванна Климпуш-Цинцадзе, "Європейська солідарність", глава Комітету з питань інтеграції України з ЄС:

Toyota RAV4 2014 р, Mercedes-Bens GL 2012 р.

Андрій Кожем'якін, "Батьківщина", голова Комітету з питань молоді та спорту:

Lexus GX 460 2011 року, Lexus RX 350 2009 року

Олександр Завітневич, "Слуга народу", голова Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Записана на дружину Наталію Завитневич:

Volvo XC60 2013 р.

Андрій Клочко, "Слуга народу", голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування:

Hyundai Accent 2007 року випуску

Сергій Бабак, "Слуга народу", голова Комітету з питань освіти, науки та інновацій:

BMW 520 2008 р, LADA 212140 2014 р., ВАЗ 21083 1990 р, мопед Honda CB650F 2015 року.



Дмитро Лубинець, позафракційний, глава Комітету з питань прав людини, деокупацію і реінтеграції тимчасово окупованих територій, національних меншин і міжнаціональних відносин:

Lexus GX 470 2008 роки, два Renault Trafic 2015 року, Renault Trafic 2016 року.



Записана на дружину Лубинець Яніну:

Lexus GX 470 2007 року.



Ірина Венедиктова, "Слуга народу", голова Комітету з питань правової політики:

Porsche Cayenne 2013 року.



Денис Монастирський, "Слуга народу", голова Комітету з питань правоохоронної діяльності:

Suzuki SX-4 2008 рік випуску, Ford Focus 2010 року випуску.



Сергій Кальченко, "Слуга народу", голова Комітету з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи ВР:

Volkswagen Tiguan 2013 року.

Нестор Шуфрич, ОТЗЖ, глава Комітету з питань свободи слова:

Land Rover Defender 2008 року, Mercedes-Benz G350 2013 року, Toyota 4 Runner 2012 року, три BMW X5 (2012, 2013 і 2014 років випуску).

Записане на дружину Катерину Майкову:

MINI Cooper 2013 року випуску.

Галина Третьякова, "Слуга народу", голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів:

Citroen C4 Picasso 2009 року, Citroen Grand C4 Picasso 2016 року.



Юрій Кисіль, "Слуга народу", голова Комітету з питань транспорту та інфраструктури:

Декларація відсутня.

Данило Гетманцев, "Слуга народу", голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики:

Декларація є, машини немає.

Михайло Крячко, "Слуга народу", голова Комітету по вопросам цифрової трансформації:

Mitsubishi Lancer X 2008 р.

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