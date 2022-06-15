Это зависит от марки, модели, года выпуска и местонахождения автомобиля.

В Украине продажа или покупка автомобиля через интернет-ресурсы стала более популярной, чем офлайн – на авторынке. Наиболее популярные маркеплейсы по продаже подержанных авто – Auto.ria, OLX и RST. Каждый из них имеет особенности, которые определяют их пользователей – по цене автомобилей, географии и даже маркам и моделям, утверждают в Институте исследований авторынка. Если знать эти особенности, можно быстрее продать свой автомобиль.

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Старше авто или поновее?

Больше украинцы предлагают к продаже в интернете автомобили 2006-2008 годов выпуска. Таких почти 16% от общего количества объявлений. При этом на AUTO.RIA доля автомобилей, выпущенных до 2000 года, значительно меньше, чем на двух других ресурсах. На OLX и RST меньше автомобилей, выпущенных после 2010 года.

Возрастная структура объявлений продажи авто на украинских маркетплейсах, май 2022 года

Средний возраст б/у транспортных средств, которые украинцы продают в интернете, составляет 16 лет. При этом на AUTO.RIA он несколько меньше и зафиксирован на уровне 14 лет, на OLX этот показатель составляет 19 лет. Самые старые автомобили продаются на RST: средний возраст обработанных объявлений составил 20 лет.

Цена авто на разных сайтах

Почти весь рынок продаж авто в интернете – это машины стоимостью до $10 тысяч. Таковых насчитывается более 71%. Доля автомобилей премиумсегмента, то есть стоимостью свыше $50 тысяч, составляет всего 1,4%. Средняя медианная цена подержанного транспортного средства в Украине составляет $6200.

Ценовая структура объявлений продажи авто на маркетплейсах, май 2022 года

На AUTO.RIA превалируют автомобили стоимостью от $3 до $8 тысяч (39,8%). После последней отметки количество объявлений резко сокращается. При этом именно на этом ресурсе наибольшая доля транспортных средств ценой свыше $50 тысяч — 2,1% от общего количества объявлений. Средняя медианная цена авто на ресурсе составляет около $8 тысяч.

На OLX больше всего автомобилей стоимостью до $3 тысяч: 39,7% от общего количества объявлений на сайте. Доля машин ценой более $15 тысяч незначительна: всего 5,6%. Средняя медиа цена на ресурсе зафиксирована на уровне $4 тысячи.

Самые дешевые авто продают на RST: доля машин стоимостью до $3 тысячи здесь самая большая – 46%. Машин ценой свыше $15 здесь тоже немного – 3,1% от общего количества объявлений. Средняя медианная цена на ресурсе составляет $3,5 тысяч.

Средний пробег – почти одинаковый

В среднем украинцы во время публикации объявления указывают пробег в пределах 190 – 200 тысяч километров. Средний показатель составляет 198 тысяч. При этом независимо от маркетплейса он кардинально не отличается: 196 на AUTO.RIA, 200 на OLX и 188 и RST.

Структура объявлений продажи авто по указанному пробегу, май 2022 года

Такая ситуация кажется странной, ведь на этих ресурсах разный средний возраст и средняя цена транспортных средств и подтверждает проблему массовых скруток показателей одометра в Украине. Это предположение подтверждают также «пики» объявлений на отметках 100, 150, 200, 250 и 300 тысяч километров. Конечно, частично так случается по привычке закруглять показатели, однако на столько выраженный рост количества объявлений именно на этих числах — аномальный и является индикатором проблемы на рынке.

Региональная структура

Больше подержанных авто по-прежнему предлагают к продаже в Киевской области: 17,4%. На втором месте оказалась Львовщина (10,2%), а на третьем – Днепропетровская (7,8%).

Доля объявлений по региону на AUTO.RIA, OLX и RST, май 2022 года

Если сравнивать маркетплейсы, то в AUTO.RIA и OLX лидирует Киевщина, а на RST – Днепропетровская область. В целом на AUTO.RIA доля западных областей Украины больше, чем на других ресурсах. На OLX больше автомобилей, продающих в центральных областях, а на RST больше всего предложений из восточных регионов.

Лидеры рынка по сайтам

На AUTO.RIA в тройке лидеров – Volkswagen Passat, Skoda Octavia и Volkswagen Golf. На OLX в тройку лидеров попал Daewoo Lanos, а на RST эта модель вообще возглавила рейтинг. Однако в общей сложности десятка самых популярных моделей, которые украинцы предлагают к продаже на упомянутых маркетплейсах, одинакова на всех трех площадках. Хотя модели и размещены на разных позициях с отличными частями среди общего количества объявлений, однако общие тенденции совпадают.

ТОП-10 автомобилей, которые предлагаются на маркеплейсах AUTO.RIA, OLX и RST, май 2022 года

Если анализировать характеристики автомобилей подробнее, то заметно, что на AUTO.RIA автомобили обычно более новые и несколько более дорогие, чем на других двух ресурсах. Например, лидер продаж украинского авторынка Volkswagen Passat, на AUTO.RIA имеет средний год выпуска 2008 года и цену $9,2 тысячи; на OLX – 2004 год и $6,9 тысячи; а на RST – 2002 год и среднюю цену $5,2 тысячи. Похожая ситуация прослеживается практически со всеми другими моделями авто.

Вывод

Каждому маркетплейс из проанализированных удалось занять свою нишу на рынке. Объявления, которые украинцы размещают на них, отличаются как ценой и возрастом авто, так и регионами продаж. Такая ситуация может быть следствием как разной философии упомянутых маркетплейсов, так и ценовой политики при подаче объявлений.

Так, большее количество «младших» и более дорогих авто на AUTO.RIA можно объяснить немалым количеством проверок, которые проходят продавцы и автомобили. Каждый автомобиль проверяют по большому количеству баз данных, что полезно для потенциальных покупателей. Такие проверки важны именно для более новых и более дорогих транспортных средств, ведь и рискуют покупатели большей суммой средств.

Вместо этого смысла проверять автомобили, выпущенные до 2000 года, стоимостью в несколько тысяч долларов, значительно меньше, чем и возможностей для проверки такого транспорта. Вероятно, поэтому продавцы таких машин предлагают их к продаже на ресурсах с меньшими возможностями по продвижению объявлений: на OLX и RST. Покупатели, соответственно, не нуждаясь в дополнительных проверках, ищут такие машины там же.

Также интересен региональный аспект: как оказалось, на AUTO.RIA больше объявлений из западных регионов, на OLX — из центральных, а наибольшее количество предложений продаж в восточных регионах Украины находится на RST. Это может быть следствием позиционирования на рынке и маркетинга: люди используют те ресурсы, которые им наиболее знакомы и к которым они привыкли.

Общим для всех маркетплейсов является тенденция к массовым скруткам пробега в автомобилях. Цель бороться с этим явлением сегодня имеет только AUTO.RIA, предлагая покупателям различные виды бесплатных и дополнительных проверок автомобилей.

Как проводилось исследование

Основой для аналитики стали статистические данные ресурса Automoto.ua, собирающего объявления продажи ВСЕХ авто со 100 автосайтов в Украине. Данные для анализа – 300 тысяч уникальных объявлений за май 2022 года.