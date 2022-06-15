Це залежить від марки, моделі, року випуску та місцезнаходження автомобіля.

В Україні продаж чи купівля автомобіля через інтернет-ресурси стала більш популярною, ніж офлайн – на авторинку. Найбільш популярні маркеплейси з продажу вживаних авто – Auto.ria, OLX та RST. Кожен з них має особливості, які визначають їх користувачів – за ціною автомобілів, географією проживання та навіть марками і моделями, стверджують у Інституті досліджень авторинку. Якщо знати ці особливості, можна швидше продати своє авто.

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Старше авто чи новіше?

Найбільше українці пропонують до продажу в інтернеті автомобілі 2006-2008 років випуску. Таких майже 16% від загальної кількості оголошень. При цьому на AUTO.RIA частка автомобілів, випущених до 2000 року, значно менша, ніж на інших двох ресурсах. Натомість на OLX та RST менше автомобілів, випущених після 2010 року.



Вікова структура оголошень продажу авто на українських маркетплейсах, травень 2022 року

Середній вік вживаних транспортних засобів, які українці продають в інтернеті, складає 16 років. При цьому на AUTO.RIA він дещо менший і зафіксований на рівні 14 років, на OLX цей показник становить 19 років. Найстаріші авто продаються на RST: середній вік опрацьованих оголошень склав 20 років.

Ціна авто на різних сайтах

Майже весь ринок продажу авто в інтернеті — це машини вартістю до $10 тисяч. Таких налічується понад 71%. Частка автомобілів преміумсегменту, тобто вартістю понад $50 тисяч, складає лише 1,4%. Середня медіанна ціна вживаного транспортного засобу в Україні складає $6200.



Цінова структура оголошень продажу авто на маркетплейсах, травень 2022 року

На AUTO.RIA переважають автомобілі вартістю від $3 до $8 тисяч (39,8%). Після останньої позначки кількість оголошень різко скорочується. При цьому саме на згаданому ресурсі найбільша частка транспортних засобів ціною понад $50 тисяч — 2,1% від загальної кількості оголошень. Середня медіанна ціна авто на ресурсі становить близько $8 тисяч.

Натомість на OLX найбільше автомобілів вартістю до $3 тисяч: 39,7% від загальної кількості оголошень на сайті. Частка машин ціною понад $15 тисяч незначна: лише 5,6%. Середня медіанна ціна на ресурсі зафіксована на рівні $4 тисячі.

Найдешевші авто продають на RST: частка машин вартістю до $3 тисячі тут найбільша — 46%. Машин ціною понад $15 тут теж небагато — 3,1% від загальної кількості оголошень. Середня медіанна ціна на ресурсі становить $3,5 тисячі.

Середній пробіг – майже однаковий

В середньому українці під час публікації оголошення вказують пробіг в межах 190 – 200 тисяч кілометрів. Середній показник складає 198 тисяч. При цьому незалежно від маркетплейса, він кардинально не відрізняється: 196 на AUTO.RIA, 200 на OLX та 188 та RST.



Структура оголошень продажу авто за вказаним пробігом, травень 2022 року

Така ситуація видається дивною, адже на цих ресурсах різний середній вік та середня ціна транспортних засобів, та підтверджує проблему масових скруток показників одометра в Україні. Це припущення підтверджують також «піки» оголошень на позначках 100, 150, 200, 250 та 300 тисяч кілометрів. Звісно, частково так трапляється через звичку заокруглювати показники, проте на стільки виражене зростання кількості оголошень саме на цих числах — аномальне та є індикатором проблеми на ринку.

Регіональна структура

Найбільше вживаних авто, як і раніше, пропонують до продажу в Київській області: 17,4%. На другому місці опинилася Львівщина (10,2%), а на третьому — Дніпропетровська (7,8%).



Частка оголошень за регіоном на AUTO.RIA, OLX та RST, травень 2022 року

Якщо порівнювати маркетплейси, то в AUTO.RIA і OLX лідирує Київщина, а на RST — Дніпропетровська область. Загалом на AUTO.RIA частка західних областей України більша, ніж на інших ресурсах. На OLX більше автомобілів, що продають у центральних областях, а на RST найбільше пропозицій зі східних регіонів.

Лідери ринку за сайтами

На AUTO.RIA в трійці лідерів — Volkswagen Passat, Skoda Octavia та Volkswagen Golf. На OLX в трійку лідерів потрапив Daewoo Lanos, а на RST ця модель взагалі очолила рейтинг. Проте загалом десятка найпопулярніших моделей, які українці пропонують до продажу на згаданих маркетплейсах, — однакова на усіх трьох майданчиках. Хоч моделі й розміщені на різних позиціях із відмінними частками серед загальної кількості оголошень, проте загальні тенденції збігаються.



ТОП-10 автомобілів, які пропонуються на маркеплейсах AUTO.RIA, OLX та RST, травень 2022 року

Якщо аналізувати характеристики автомобілів детальніше, то помітно, що на AUTO.RIA автомобілі зазвичай новіші та дещо дорожчі, ніж на інших двох ресурсах. Наприклад, лідер продажів українського авторинку Volkswagen Passat, на AUTO.RIA має середній рік випуску 2008 та ціну $9,2 тисячі; на OLX — 2004 рік та $6,9 тисячі; а на RST — 2002 рік та середню ціну $5,2 тисячі. Схожа ситуація прослідковується майже з усіма іншими моделями авто.

Висновок

Кожному маркетплейсу із проаналізованих вдалося зайняти свою нішу на ринку. Оголошення, які українці розміщують на них, відрізняються як ціною і віком авто, так і регіонами продажу. Така ситуація може бути наслідком як різної філософії згаданих маркетплейсів, так і цінової політики при подачі оголошень.

Так, більшу кількість «молодших» та дорожчих авто на AUTO.RIA можна пояснити чималою кількістю перевірок, які проходять продавці та автомобілі. Кожен автомобіль перевіряють за значною кількістю баз даних, що корисно для потенційних покупців. Такі перевірки є важливими саме для новіших та дорожчих транспортних засобів, адже й ризикують покупці більшою сумою коштів.

Натомість сенсу перевіряти автомобілі, випущені до 2000 року, вартістю кілька тисяч доларів, значно менше, як і можливостей для перевірки такого транспорту. Ймовірно тому продавці таких машин пропонують їх до продажу на ресурсах з меншими можливостями щодо просування оголошень: на OLX та RST. Покупці, відповідно, не маючи потреби в додаткових перевірках, шукають такі машини там же.

Також цікавим виявився регіональний аспект: як виявилося, на AUTO.RIA більше оголошень із західних регіонів, на OLX — із центральних, а найбільша кількість пропозицій продажу в східних регіонах України знаходиться на RST. Це може бути наслідком позиціювання на ринку та маркетингу: люди використовують ті ресурси, які їм найбільш знайомі, та до яких вони звикли.

Загальним для усіх маркетплейсів є тенденція до масових скруток пробігу в автомобілях. Ціль боротися з цим явищем сьогодні має лише AUTO.RIA, пропонуючи покупцям різні види безплатних та додаткових перевірок автомобілів.

Як проводилось дослідження

Основою для аналітики стали статистичні дані ресурсу Automoto.ua, який збирає оголошення продажу ВСІХ авто зі 100 автосайтів в Україні. Дані для аналізу — 300 тисяч унікальних оголошень за травень 2022 року.