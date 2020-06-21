Рок-звезда и киноактер Виктор Цой, чей день рождения поклонники отмечают сегодня, погиб в ДТП при невыясненных обстоятельствах. Нет ли в том вины автомобиля, которым управлял музыкант?

Новенький “Москвич-2141”, которым Виктор пользовался всего три месяца, для него получали прямо на заводе АЗЛК, уплатив 38,5 тыс. рублей. В 1990-м году это был модный и желанный автомобиль. По престижности “сорок первый” оказался тогда даже выше консервативной “Волги”, которая порядком поднадоела искушенной части тогдашнего автосообщества.

На момент своего появления на рынке в 1988 г. “Москвич-2141” выглядел вполне современно, неплохими были и его характеристики

А как же: модная стилистика, свежий на то время двухобъемный силуэт, просторный салон, и новинка компоновки – передний привод!

Коллеги музыканта вспоминали, что данный экземпляр “сорок первого” собирался конкретно для кого-то из высшего заводского начальства, но у заказчика вышел некий сбой, и машину отдали другим уважаемым людям – продюсеру из команды В. Цоя.

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“Москвич-2141” (1988 – 2002 гг.) – в экспортном наименовании Aleko – был тогда вполне современным автомобилем. Поскольку московский завод АЗЛК имел большой опыт поставок своей продукции на экспорт, новая модель с самого начала ориентировалась на европейские стандарты. Поэтому машина отвечала не только экологическим нормам Euro 0, Euro 1 (с 1992 г.) и Euro 2 (с 1995 г.), но и требованиям активной и пассивной безопасности.

Интерьер “сорок первого” был просторным, отвечал всем требованиям эргономики и дизайна. Качество сборки в первые годы выпуска было приемлемым, но потом сошло на нет

Продольно расположенный двигатель под капотом смещен вправо, что со стороны водителя увеличивает зону поглощения энергии лобового удара с частичным перекрытием – а это один из самых популярных сегодня краш-тестов. Увы, Виктору Цою это не помогло.

Вплоть до середины 1990-х годов “Москвич-2141” – он же Aleko 141 – соответствовал международным требованиям пассивной безопасности.

Обстоятельства гибели Виктора Цоя остаются до конца невыясненными. Ясным днем 15 августа 1990 года около полудня на асфальтированной дороге между латвийскими хуторами Дреймани и Тейтупниеки он столкнулся с встречным “Икарусом”. В аварии погиб единственный человек, который был в салоне темно-синего “Москвича” – его водитель Виктор Цой. Водитель автобуса, съехавшего в момент ДТП в небольшую реку, не пострадал, пассажиров в его салоне не было. Местный РОВД проводил следствие, но уголовное дело было закрыто “по причине смерти виновника”. По официальной версии, водитель легковушки заснул за рулем и потерял контроль над машиной. Экспертиза показала, что оба участника аварии были трезвы.

Схема ДТП, составленная на месте происшествия, хотя и несколько искажает реальный масштаб, дает представление о том, как все было

Интересно, что несмотря на невероятную популярность певца и актера, на сегодняшний день не сохранилось ни одного фото его машины после аварии – во всяком случае, в публичном доступе. Собственно, как и фото автобуса. Материалы расследования были уничтожены через три года, поскольку дело считалось закрытым.

Так что наиболее достоверными сведениями о характере столкновения можно считать только данные, которые наши коллеги – и в первую очередь журналист Олег Беликов – добыли в Латвии в первые месяцы после трагедии. Их информация тоже основана на материалах все того же уголовного дела № 480, поскольку непосредственных свидетелей столкновения не было. Пассажиры другого автобуса, идущего следом, выехав из-за поворота, увидели уже “Икарус” в реке, а “Москвич” – со смятым кузовом на середине дороги.

Ни единого реального фото с места аварии на 35-м км дороги “Слока — Талси” не сохранилось. В 2019 г. начались съемки художественного фильма о тех событиях.

В тот злополучный день Виктор возвращался с ранней рыбалки на одном из озер (предположительно Энгуре) неподалеку от городка Талси. Эту местность он неплохо знал, поскольку отдыхал здесь уже третий сезон. Дорога от озера до гостевого дома “Зелтини”, где он с семьей жил, занимала не более 15 минут, и около половины пути он уже проехал.

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Дороги в Прибалтике той поры были хоть и ровными, но по-европейски узкими, местная трасса Р128 к тому же извивалась по лесу, огибая хутора, поэтому трудно допустить, что Виктор, выехав после 11.00 с озера, заснул за рулем через каких-то 5 – 7 минут. Но видимо, милицейские следователи иным образом не могли объяснить поведение машины перед столкновением: около 250 м автомобиль ехал правыми колесами по узкой обочине, оставив на ней след протектора.

Поворот, из-за которого навстречу В. Цою выехал Ikarus (в центре кадра), на самом деле не такой уж крутой, и скорость на нем можно не снижать. Виктор наверняка знал это

Показательно, что на этих метрах дорога и обочина сужаются из-за мостика через небольшую реку Тейтупе, и водитель “Москвича” корректирует это, взяв левее, но после моста снова вернувшись правой стороной на обочину. Но еще через десяток метров машина берет влево, на асфальт, выезжает на встречную полосу, где и сталкивается своим правым передним крылом с левым передним углом автобуса. Который к тому времени уже пытается уклониться от удара и съезжает правой стороной на обочину. После удара легковушка отлетает назад на 22 м, замерев по центру дороги.

Виктор Цой погиб на месте в момент удара, его тело извлекали из салона медики, и свидетели утверждают, что оно было зажато в машине. В документах не указывается, пользовался ли водитель “Москвича” ремнями безопасности, но по большому счету, это не имеет особого значения: руль и торпедо были прижаты почти вплотную к передним сиденьям, сами они сместились вплотную к заднему дивану. То есть сила удара превышала пределы, при которых ремни могут спасти человека. А смерть Цоя настала от тяжелых травм правой части головы, которая была зажата складками металла смятой крыши.

“Москвич” В. Цоя был укомплектован 1,6-литровым мотором ВАЗ-2106 (76 л.с., 121 Нм) – более желанным, чем 1,5-литровый УЗАМ (72 л.с., 106 Нм).

По выводам местной ГАИ, скорость “Москвича” была не менее 100 км/ч, “Икаруса” – около 60-70 км/ч. При такой суммарной скорости сближения никакие средства активной и пассивной безопасности спасти человека не могли. Тем более, что для легковушки удар был не самым “выгодным” - не строго фронтальным, а косым спереди-справа (это следует из характера травм водителя, которые описаны в дошедших до нас документах из милицейского дела).

Фанаты Виктора Цоя до сих пор строят свои версии происшедшего, современные исследователи видят несоответствие названной скорости движения и положению транспортных средств на дороге. Но по-нашему мнению, суть понятна: “Москвич-2141” по какой-то причине съехал на обочину правой стороной, а затем сходу вернулся на асфальт, где водитель не совладал с ним, что и привело к столкновению. Почему машина шла по обочине и что начало возвращать ее на дорогу, водитель или боковой удар о столбик у моста, упомянутый в документах, – уже не так важно…

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