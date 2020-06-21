Рок-зірка і кіноактор Віктор Цой, чий день народження шанувальники відзначають 21 червня, загинув в ДТП за нез'ясованих обставин. Чи немає в тому провини автомобіля, яким керував музикант?

Новенький "Москвич-2141", яким Віктор користувався всього три місяці, для нього отримували просто на заводі АЗЛК, сплативши 38,5 тис. карбованців. У 1990-му році це був модний і бажаний автомобіль. За престижністю "сорок перший” виявився тоді навіть вище консервативної "Волги", яка дещо набридла досвідченій частині тодішньої автоспільноти.

На момент своєї появи на ринку 1988 року "Москвич-2141" мав цілком сучасний вигляд, непоганими були і його характеристики

А як же: модна стилістика, свіжий на той час двохоб'ємний силует, просторий салон, і новинка компонування – передній привід!

Колеги музиканта згадували, що даний екземпляр "сорок першого" збирався конкретно для когось з вищого заводського начальства, але у замовника вийшов якийсь збій, і машину віддали іншим поважним людям – продюсеру з команди В. Цоя.

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"Москвич-2141" (1988 - 2002 рр.) – в експортному найменуванні Aleko – був тоді цілком сучасним автомобілем. Оскільки московський завод АЗЛК мав великий досвід поставок своєї продукції на експорт, нова модель від самого початку орієнтувалася на європейські стандарти. Втім, з радянським виконанням.

Інтер'єр "сорок першого" був просторим, відповідав усім вимогам ергономіки та дизайну. Якість складання в перші роки випуску була прийнятною, однак потім почало “шкутильгати”.

Теоретично поздовжньо розташований двигун під капотом зміщений вправо, що з боку водія збільшує зону поглинання енергії лобового удару з частковим перекриттям – а це один з найпопулярніших сьогодні краш-тестів. На жаль, Віктору Цою це не допомогло.

Аж до середини 1990-х років "Москвич-2141" - він же Aleko 141 - відповідав міжнародним вимогам пасивної безпеки.

Обставини загибелі Віктора Цоя залишаються до кінця нез'ясованими. Ясного дня 15 серпня 1990 року близько півдня на асфальтованій дорозі між латвійськими хуторами Дреймані і Тейтупніекі він зіткнувся з зустрічним "Ікарусом". В аварії загинула єдина людина, що була в салоні темно-синього "Москвича" – його водій Віктор Цой. Водій автобуса, що з'їхав в момент ДТП у невелику річку, не постраждав, пасажирів у нього не було. Місцевий РВВС проводив слідство, але кримінальна справа була закрита "через смерть винуватця". За офіційною версією, водій легковика заснув за кермом і втратив контроль над машиною. Експертиза показала, що обидва учасники аварії були тверезі.

Схема ДТП, складена на місці події, хоча злегка спотворює реальний масштаб, дає уявлення про те, як все було

Цікаво, що незважаючи на неймовірну популярність співака і актора, на сьогоднішній день не збереглося жодного фото його машини після аварії – у всякому разі, в публічному доступі. Власне, як і фото автобуса. Матеріали розслідування були знищені через три роки, оскільки справа вважалася закритою.

Тож найбільш достовірними відомостями про характер зіткнення можна вважати тільки дані, які наші колеги – і в першу чергу журналіст Олег Бєліков – добули в Латвії в перші місяці після трагедії. Їхня інформація також заснована на матеріалах все тієї ж кримінальної справи № 480, оскільки безпосередніх свідків зіткнення не було. Пасажири іншого автобуса, що йшов слідом, виїхавши з-за повороту, побачили вже "Ікарус" у річці, а "Москвич" – із зім'ятим кузовом на середині дороги.

Жодного реального фото з місця аварії на 35-му км дороги "Слока - Талсі" немає. У 2019 почалися зйомки художнього фільму про ті події. Білий Ikarus на знімку – вже після ремонту.

У той злощасний день Віктор повертався з ранньої риболовлі на одному з озер (імовірно Енгуре) неподалік від містечка Талсі. Цю місцевість він непогано знав, оскільки відпочивав тут вже третій сезон. Дорога від озера до гостьового будинку "Зелтіні", де він з родиною жив, займала не більше 15 хвилин, і близько половини шляху він вже проїхав.

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Автошляхи у Прибалтиці того часу були хоч і рівними, але по-європейськи вузькими, місцева траса Р128 до того ж звивалася лісом, огинаючи села і хутори, тому важко припустити, що Віктор, виїхавши після 11.00 з озера, заснув за кермом через якихось 5 – 7 хвилин. Але мабуть, міліцейські слідчі іншим чином не могли пояснити поведінку машини перед зіткненням: близько 250 м автомобіль їхав правими колесами по вузькому узбіччю, залишивши на ньому слід протектора.

Поворот, з якого назустріч В. Цою виїхав Ikarus (в центрі кадру), насправді не такий вже крутий, і швидкість на ньому можна не знижувати. Віктор, напевно, знав це

Показово, що на цих метрах дорога і узбіччя звужуються через місток над невеликою річкою Тейтупе, і водій "Москвича" коригує це, взявши лівіше, але після моста знову повернувся правими колесами на узбіччя. Але ще через десяток метрів машина бере вліво, на асфальт, виїжджає на зустрічну смугу, де і стикається своїм правим переднім крилом з лівим переднім кутом автобуса. Який на той час уже намагається ухилитися від удару і з'їжджає правим боком на узбіччя. Після удару легковик відлітає назад на 22 м, завмерши по центру дороги.

Віктор Цой загинув на місці в момент удару, його тіло витягали з салону медики “Швидкої”, і свідки стверджують, що воно було затиснуте в машині. У документах не вказується, чи користувався водій "Москвича" ременями безпеки, але за великим рахунком, це не має особливого значення: кермо і торпедо були притиснуті майже впритул до передніх сидінь, самі вони змістилися майже до заднього дивану. Тобто сила удару перевищувала межі, при яких ремені можуть врятувати людину. А смерть Цоя настала від важких травм правої частини голови, яка була затиснута складками металу зім'ятого даху.

"Москвич" В. Цоя був укомплектований 1,6-літровим мотором ВАЗ-2106 (76 к.с., 121 Нм) – більш бажаним, ніж 1,5-літровий УЗАМ (72 к.с., 106 Нм)

За висновками місцевої ДАІ, швидкість "Москвича" була не менше 100 км/год, "Ікаруса" – близько 60 – 70 км/ч. За такої сумарної швидкості зближення ніякі засоби активної і пасивної безпеки врятувати людину не могли. Тим більше, що для легковика удар був не "вигідним" – не строго фронтальним, а косим спереду-праворуч (це випливає з характеру травм водія, які описані в документах з міліцейської справи).

Фанати Віктора Цоя досі будують свої версії того, що сталося, сучасні дослідники бачать невідповідність названої швидкості руху і положення транспортних засобів на дорозі. Але на нашу думку, суть зрозуміла: "Москвич-2141" з якоїсь причини з'їхав на узбіччя правою стороною, а потім повернувся на асфальт, де водій не впорався з керуванням, що і призвело до зіткнення. Чому машина йшла по узбіччю і що почало повертати її на дорогу, водій або бічний удар об стовпчик біля мосту, згаданий в документах, – вже не так важливо...

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