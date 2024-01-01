На коллекцию ретроавто Януковича в Межигорье попал русский дрон

В результате атаки вражеского БпЛА было уничтожено 9 автомобилей. Еще 27 получили различные повреждения. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Киевской областной государственной администрации Николай Калашник в собственном Telegram-канале.

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"В результате вражеской атаки БпЛА в области обломками сбитой цели повреждено помещение, в котором был расположен музей ретро-автомобилей. Работники ГСЧС потушили пожар на площади 600 м2. Предварительно, в ангаре уничтожено 9 транспортных средств и 27 повреждены", — говорится в сообщении.

К счастью, пострадавших в результате попадания нет. В музее находились автомобили из частной коллекции одного из экс-президентов Украины. Среди экспонатов была подборка редких советских автомобилей и несколько уникальных образцов техники времен Второй мировой войны.

В частности, уничтожены или повреждены лимузин ГАЗ-14 "Чайка", кабриолеты ГАЗ-13Б "Чайка" и ЗиЛ-410441, ГАЗ-12 "ЗиМ", ГАЗ-13 "Чайка", ЗАЗ-965, еще несколько редких ретроавто.