На колекцію ретроавто Януковича в Межигір'ї поцілив російський дрон

Внаслідок атаки ворожого БпЛА було знищено 9 автомобілів. Ще 27 зазнали різних пошкоджень. Про це повідомив виконувач обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Микола Калашник у власному Telegram-каналі.

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"Унаслідок ворожої атаки БпЛА в області уламками збитої цілі пошкоджено приміщення, у якому був розташований музей ретро-автомобілів. Працівники ДСНС загасили пожежу на площі 600 м2. Попередньо, в ангарі знищено 9 транспортних засобів та 27 пошкоджено", — йдеться у повідомленні.

На щастя, постраждалих внаслідок влучання немає. В музеї знаходились автомобілі з приватної колекції одного з експрезидентів України. Серед експонатів була добірка рідкісних радянських автомобілів та декілька унікальних зразків техніки часів Другої світової війни.