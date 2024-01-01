На Киевщине восстанавливают еще один 300-метровый мост

О работах на 300-метровом по длине искусственном сооружении говорится в сообщении Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области.

Отмечается, что одно железобетонное пролетное строение получило значительные повреждения, другие были повреждены. Все это требует нового строительства и в отдельных случаях капитального восстановления.

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С введением моста в эксплуатацию улучшится не только транспортное сообщение местных громад, но и восстановится стабильного функционирования экономики региона в условиях военного положения.

Фото: Служба восстановления Киевщины

В частности, речь идет о таких работах:

на 7-й опоре выполняется монтаж опалубки;

на 8-й и 9-й опорах – демонтаж опалубки;

на 10-й опоре проводится сверление отверстий и установка арматурных шнуров с применением эпоксидного раствора. Завершено армирование ригеля.

Фото: Служба восстановления Киевщины

Восстановление моста осуществляется в рамках пилотного проекта, охватывающего шесть объектов в Киевской области. Финансовая поддержка идет по линии UK Export Finance (UKEF).