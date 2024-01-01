На Київщині відновлюють ще один 300-метровий міст

ФОТО: Служба відновлення Київщини|
Автокран на шасі XCMGQ Y25K5D подає на прогонову конструкцію діжу з бетоном, яку наповнили сумішшю з бункера бетономіксера
Про роботи на 300-метровій за довжиною штучній споруді йдеться у повідомленні Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.
Зазначається, що одна залізобетонна прогонова будова зазнала значних ушкоджень, інші були пошкоджені. Все це потребує нового будівництва та в окремих випадках капітального відновлення.
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З введенням мосту в експлуатацію поліпшиться не тільки транспортне сполучення місцевих громад, але й відновиться стабільного функціонування економіки регіону в умовах воєнного стану.
Фото: Служба відновлення Київщини
Зокрема, йдеться про такі роботи:
- на 7-й опорі виконується монтаж опалубки;
- на 8-й та 9-й опорах — демонтаж опалубки;
- на 10-й опорі проводиться свердління отворів та встановлення арматурних шнурів із застосуванням епоксидного розчину. Завершено армування ригеля.
Фото: Служба відновлення Київщини
Відновлення мосту здійснюється у рамках пілотного проєкту, що охоплює шість об’єктів у Київській області. Фінансова підтримка йде по лінії UK Export Finance (UKEF).