На Київщині відновлюють ще один 300-метровий міст

Про роботи на 300-метровій за довжиною штучній споруді йдеться у повідомленні Служби відновлення і розвитку інфраструктури у Київській області.

Зазначається, що одна залізобетонна прогонова будова зазнала значних ушкоджень, інші були пошкоджені. Все це потребує нового будівництва та в окремих випадках капітального відновлення.

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З введенням мосту в експлуатацію поліпшиться не тільки транспортне сполучення місцевих громад, але й відновиться стабільного функціонування економіки регіону в умовах воєнного стану.

Фото: Служба відновлення Київщини

Зокрема, йдеться про такі роботи:

на 7-й опорі виконується монтаж опалубки;

на 8-й та 9-й опорах — демонтаж опалубки;

на 10-й опорі проводиться свердління отворів та встановлення арматурних шнурів із застосуванням епоксидного розчину. Завершено армування ригеля.

Фото: Служба відновлення Київщини

Відновлення мосту здійснюється у рамках пілотного проєкту, що охоплює шість об’єктів у Київській області. Фінансова підтримка йде по лінії UK Export Finance (UKEF).