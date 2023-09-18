За 8 месяцев 2023 года на Львовщине произошло 275 ДТП с участием детей - на 12% больше аналогичного периода 2021 года. Это 10% общего количества таких ДТП по стране.

За восемь месяцев 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2021 года в Украине произошло на 7% больше аварий, в которых травмировались или погибли дети — более 2,6 тыс. Всего с января по август текущего года в таких дорожно-транспортных происшествиях 116 детей погибли и более 3 тыс. детей получили травмы, сообщает Опентадабот.

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В последние три года неизменным лидером по количеству ДТП с погибшими и/или травмированными, совершенными с участием детей, остается Львовщина. Второе и третье место занимают Днепропетровщина (208) и Киевщина (198).

Также стоит отметить, что в 2023-м существенно увеличилось количество ДТП с погибшими и травмированными, которые случились именно по вине детей — 433 таких инцидента за восемь месяцев. Это в 1,5 раза больше, чем было в январе-августе 2021 года. В таких авариях в текущем году уже погибли 14 детей, а еще 514 получили травмы. К слову, последний показатель в 2,2 раза превышает показатель соответствующего периода 2021 года.