За 8 місяців 2023 року на Львівщині сталося 275 ДТП за участі дітей — на 12% більше до відповідного періоду 2021 року. Це 10% від загальної кількості таких ДТП по країні.

За вісім місяців 2023-го, порівнюючи з аналогічним періодом 2021 року, в Україні сталося на 7% більше аварій, в яких травмувалися або загинули діти — більше 2,6 тис. Загалом з січня по серпень поточного року в таких дорожньо-транспортних пригодах 116 дітей загинуло та більше 3 тис. дітей отримали травми, повідомляє Опентадабот.

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Протягом останніх трьох років незмінним лідером за кількістю ДТП з загиблими та/або травмованими, скоєними за участю дітей, залишається Львівщина. Друге та третє місце посідають Дніпропетровщина (208) та Київщина (198).

Також варто зазначити, що у 2023-ому суттєво збільшилася кількість ДТП з загиблими і травмованими, які трапилися саме з вини дітей — 433 таких інцидентів за вісім місяців. Це в 1,5 рази більше, ніж було в січні-серпні 2021 року. У таких аваріях в поточному році вже загинуло 14 дітей, а ще 514 отримали травми. До слова, останній показник у 2,2 рази перевищує показник відповідного періоду 2021-го.