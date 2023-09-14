За сім місяців поточного року в Україні було зафіксовано 12,6 тис. ДТП. Це на 41% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Відновлення роботи камер автофіксації у більшості регіонів не має позитивного впливу на кількість ДТП. За офіційною статистикою поліції, основною причиною аварій є перевищення безпечної швидкості (4872 ДТП). Тоді як перевищення дозволеної швидкості стало причиною 357 аварій.

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Лідером антитопу за кількістю ДТП з постраждалими залишається Дніпропетровська область, де за сім місяців поточного року було зафіксовано 1,2 тис. інцидентів. Загалом наразі на Дніпропетровщину припадає 9% від загальної кількості таких дорожньо-транспортних пригод. Друге місце у цьому рейтингу посідає Львівщина (трохи менше 1,1 тис.), а замикає трійку Київ (1045 ДТП з постраждалими).

Також Дніпропетровська область лідирує за кількістю людей, які загинули в ДТП — 164 осіб. Друге і третє місця у даному антитопі — за Львівщиною та Київщиною, де в аваріях загинули 116 та 111 громадян відповідно. Ці ж регіони, але в трохи іншому порядку, сформували рейтинг областей за кількістю травмованих у ДТП: на Львівщині та Дніпропетровщині постраждали майже 1,4 тисяч осіб, а на Київщині — 1,2 тис.

Найбільший приріст ДТП з постраждалими було зафіксовано у Волинській області: кількість аварій з жертвами у цьому регіоні збільшилася на 45% до відповідного періоду 2021-го.