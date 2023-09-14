За семь месяцев текущего года в Украине было зафиксировано 12,6 тыс. ДТП. Это на 41% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Восстановление работы камер автофиксации в большинстве регионов не оказывает положительного влияния на количество ДТП. По официальной статистике полиции, основной причиной аварий является превышение безопасной скорости (4872 ДТП). В то время как превышение разрешенной скорости стало причиной 357 аварий.

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Лидером антитопа по количеству ДТП с пострадавшими остается Днепропетровская область, где за семь месяцев текущего года было зафиксировано 1,2 тыс. инцидентов. Всего на Днепропетровщину приходится 9% от общего количества таких дорожно-транспортных происшествий. Второе место в этом рейтинге занимает Львовщина (чуть меньше 1,1 тыс.), а замыкает тройку Киев (1045 ДТП с пострадавшими).

Также Днепропетровская область лидирует по количеству погибших в ДТП людей — 164 человек. Второе и третье места в данном антитопе – за Львовщиной и Киевщиной, где в авариях погибли 116 и 111 граждан соответственно. Эти же регионы, но в несколько ином порядке, сформировали рейтинг областей по количеству травмированных в ДТП: во Львовшине и Днепропетровщине пострадали почти 1,4 тыс. человек, а в Киевской области — 1,2 тыс. человек.

Наибольший прирост ДТП с пострадавшими был зафиксирован в Волынской области: количество аварий с жертвами в этом регионе увеличилось на 45% к соответствующему периоду 2021 года.