С вечера 10 апреля на мосту им. Патона ограничат движение крайними правыми полосами.

С 21:00 10 апреля на мосту им. Патона ограничат движение крайними правыми полосами. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

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На мост имени Патона ждет масштабная реконструкция. Сейчас сооружение исследуют специалисты Украинского института стальных конструкций им. Шимановского. Экспертное заключение подготовят через несколько недель. После этого будет разработана проектно-сметная документация.

По предварительным рекомендациям специалистов, до момента реконструкции, чтобы уменьшить нагрузку на мост, будет ограничено движение крайними правыми полосами. КК "Киевавтодор" просит прощения за неудобства.

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