Із вечора 10 квітня на мосту ім. Патона обмежать рух крайніми правими смугами

Із 21:00 10 квітня на мосту ім. Патона обмежать рух крайніми правими смугами. Про це повідомили у КК “Київавтодор”.

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На міст імені Патона очікує масштабна реконструкція. Наразі споруду досліджують фахівці Українського інституту сталевих конструкцій ім. Шимановського. Експертний висновок підготують за кілька тижнів. Після цього буде розроблено проєктно-кошторисну документацію.

За попередніми рекомендаціями фахівців, до моменту реконструкції, щоб зменшити навантаження на міст, буде обмежено рух крайніми правими смугами. КК “Київавтодор” перепрошує за незручності.

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