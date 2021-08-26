Баварцы тестируют загадочный свирепый прототип.

Замечен на тестах “красноглазых” спорткар – точно не версия CSL для купе M8, поскольку такую модель производитель не планирует выпускать. BMW сообщила порталу Motor1, что это фирменные детали для тюнинга и трековых болидов.

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Этот тестовый прототип BMW M8, с номерным знаком 2108, уже не впервые был замечен на треке, но в мае этого года он выглядел менее агрессивно.

Фото: предыдущие шпионские снимки загадочного BMW M8 / Motor1

Последняя итерация этого М8 все еще имеет вентилируемые четверти окон и высокий спойлер, как и красные акценты решетки радиатора. Однако теперь купе также имеет красные светодиодные ленты в фарах, которые делают его похожим на злого робота из кино. Также есть новый капот с черным декором и на этом изменения заканчиваются.

В 2022 году подразделение М отмечает 50 лет, поэтому специальное издание М8 может стать прекрасным подарком к юбилею. Как и новые предложения у каталога фирменных деталей для тюнинга. Но стоит дождаться официальной информации от BMW, чтобы расставить все точки над "и".

Фото: новые шпионские фото прототипа BMW M8 на Нюрбургринге / Motor1