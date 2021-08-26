Баварці тестують загадковий лютий прототип.

Помічений на тестах “червоноокий” спорткар – точно не версія CSL для купе M8, оскільки таку модель виробник не планує випускати. BMW повідомила порталу Motor1, що це фірмові деталі для тюнінгу та трекових болідів.

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Цей тестовий прототип BMW M8, з номерним знаком 2108, вже не вперше був помічений на треку, але у травні цього року він виглядав менш агресивно.

Фото: попередні шпигунські знімки загадкового BMW M8 / Motor1

Остання ітерація цього М8 все ще має вентильовані чверті вікон та високий спойлер, як і червоні акценти решітки радіатора. Однак тепер купе також має червоні світлодіодні стрічки у фарах, які роблять його схожим на злого робота з кіно. Також є новий капот з чорним декором і на цьому зміни закінчуються.

У 2022 році підрозділ М відзначає 50 років, тому спеціальне видання М8 може стати чудовим подарунком до ювілею. Як і нові пропозиції у каталогу фірмових деталей для тюнінгу. Але варто дочекатись офіційної інформації від BMW, щоб розставити всі крапки над “і”.

Фото: нові шпигунські фото прототипа BMW M8 на Нюрбургрингу / Motor1