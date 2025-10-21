На новый BMW iX3 2026 уже образовалась очередь из потенциальных покупателей

Первые поставки iX3 запланированы на весну 2026 года для европейских покупателей, а американский рынок получит свои авто чуть позже - летом. Кроме того, компания рассматривает возможность сборки iX3 в Мексике, но пока не определила, для каких именно рынков будут поставляться эти автомобили, сообщает InsideEVs.

Новый завод и амбициозное производство

Производство электрического BMW iX3 развернули на совершенно новом заводе в Дебрецене (Венгрия). Это первое предприятие, построенное специально под платформу Neue Klasse - новое поколение электромобилей BMW. Мощность завода составляет 150 000 автомобилей в год.

Технические характеристики BMW iX3

Пока что представлена только одна модификация - BMW iX3 50 xDrive с двумя электромоторами. Ее мощность составляет 463 л.с., а крутящий момент - 644 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,9 секунды.

Самая впечатляющая характеристика - запас хода до 805 км (WLTP) благодаря новой батарее емкостью 108 кВт-ч. Это делает BMW iX3 одним из самых дальнобойных электромобилей в Европе.

Интерьер и технологии Neue Klasse

Новый BMW iX3 отличается свежим дизайном и высококачественным интерьером, перекликающимся с премиум-моделями бренда. Особое внимание привлекает панорамный проекционный дисплей, который выводит информацию прямо под лобовое стекло - редкое решение даже среди топовых электрокроссоверов.

BMW также обещает, что все модели на платформе Neue Klasse будут не только экономичными, но и драйверскими - настоящими “BMW” в ощущениях от вождения. Прототипы iX3 уже замечали на испытаниях в горных условиях, где они демонстрировали отличную управляемость.

Цена BMW iX3 2026 года

В Германии стартовая цена BMW iX3 2026 года составляет от 68 900 евро (около 80 300 долларов США). Полностью оснащенная версия может стоить более 80 000 евро (93 000 долларов). Для США официальные цены еще не объявлены, но ожидается старт свыше $60 000 с учетом налогов.