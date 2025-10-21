На новий BMW iX3 2026 вже утворилась черга з потенційних покупців

Перші поставки iX3 заплановані на весну 2026 року для європейських покупців, а американський ринок отримає свої авто трохи пізніше — влітку. Крім того, компанія розглядає можливість збирання iX3 у Мексиці, але поки не визначила, для яких саме ринків постачатимуться ці автомобілі, повідомляє InsideEVs.

Новий завод і амбіційне виробництво

Виробництво електричного BMW iX3 розгорнули на абсолютно новому заводі в Дебрецені (Угорщина). Це перше підприємство, побудоване спеціально під платформу Neue Klasse — нове покоління електромобілів BMW. Потужність заводу становить 150 000 автомобілів на рік.

Технічні характеристики BMW iX3

Поки що представлено лише одну модифікацію — BMW iX3 50 xDrive з двома електромоторами. Її потужність становить 463 к.с., а крутний момент — 644 Нм. Розгін до 100 км/год займає всього 4,9 секунди.

Найвражаючіша характеристика — запас ходу до 805 км (WLTP) завдяки новій батареї ємністю 108 кВт·год. Це робить BMW iX3 одним із найдалекобійніших електромобілів у Європі.

Інтер’єр і технології Neue Klasse

Новий BMW iX3 вирізняється свіжим дизайном і високоякісним інтер’єром, що перегукується з преміум-моделями бренду. Особливу увагу привертає панорамний проєкційний дисплей, який виводить інформацію просто під лобове скло — рідкісне рішення навіть серед топових електрокросоверів.

BMW також обіцяє, що всі моделі на платформі Neue Klasse будуть не лише економічними, а й драйверськими — справжніми “BMW” у відчуттях від кермування. Прототипи iX3 вже помічали на випробуваннях у гірських умовах, де вони демонстрували відмінну керованість.

Ціна BMW iX3 2026

У Німеччині стартова ціна BMW iX3 2026 року становить від 68 900 євро (близько 80 300 доларів США). Повністю оснащена версія може коштувати понад 80 000 євро (93 000 доларів). Для США офіційні ціни ще не оголошені, але очікується старт понад $60 000 з урахуванням податків.