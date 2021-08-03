Самое большое отличие от предшественника снаружи - изогнутые линии решетки радиатора.

Новинка сохранила характерные черты предшественника: мягкие формы кузова, высокая крыша и большие окна. Сиденья заднего ряда не только сдвигаются, но и складываются для увеличения объема багажного отсека.

Отныне все версии новинки оснащаются светодиодными фарами ECO LED. В салоне обновленный C3 Aircross получил 9-дюймовый сенсорный дисплей. Также для модели C3 Aircross расширены варианты персонализации экстерьера и интерьера: возможность контрастной окраски крыши в черный или белый цвет, четыре варианта отделки салона.

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Для украинских покупателей новинка доступна с одним из трех моторов. Первый – 1,6-литровый турбодизель HDi мощностью 92 л. с. и крутящим моментом 230 Нм в паре с 5-ст. МКП расходует всего 4,4 л на 100 км в смешанном цикле.

Второй – бензиновый турбомотор PureTech на 1,2 литра на 110 л. с. и 205 Нм. Он предлагается с 6-скоростным автоматом.

Третьим вариантом является 1,5-литровый турбодизель BlueHDi, который развивает мощность в 120 л. с. и момент 300 Нм. Работая в паре с 6-ст. АКПП, данный силовой агрегат обеспечивает наилучшие скоростные показатели (максимум 195 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 9,6 секунды) и самый скромный расход топлива (4,1 л на 100 км в смешанном цикле).

К этим двигателям покупатели могут выбрать одну из двух версий новинки – FEEL Pack или SHINE. Стартовый вариант FEEL Pack включает: систему стабилизации ESP, ABS + ASR, предупреждение о выезде из ряда движения, мониторинг знаков дорожного движения, контроль усталости водителя, климат-контроль, датчики света и дождя, подогрев передних сидений, 7-дюймовый сенсорный дисплей, обивка сидений тканью MICA Grey, пакет внешней персонализации BLACK, фары ECO LED, центральный подлокотник.

Комплектация SHINE дополнительно к перечисленному предлагает: систему Grip Control с 5-ю режимами езды, обогрев нижней части лобового стекла, бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, систему автоторможения Active Safety Brake, 9-дюймовый сенсорный дисплей, 16-дюймовые легкосплавные колесные диски X Cross, зеркало заднего вида с электрохромным покрытием. Наконец, опционально для клиентов: пакеты внешней персонализации, различные варианты отделки салона, 17-дюймовые колесные диски, адаптивный дальний свет, контроль за «слепыми зонами» боковых зеркал, камера заднего вида, система помощи при парковке, цветной проекционный дисплей.

Стартовые цены на новый CITROЁN C3 Aircross: