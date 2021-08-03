Найбільша відмінність від попередника зовні - вигнуті лінії решітки радіатора.

Новинка зберегла характерні риси попередника: м'які форми кузова, високий дах та великі вікна. Сидіння заднього ряду не лише зсуваються, але й складаються для збільшення об’єму багажного відсіку.

Відтепер всі версії новинки оснащуються світлодіодними фарами ECO LED. В салоні оновлений C3 Aircross отримав 9-дюймовий сенсорний дисплей. Також для моделі C3 Aircross розширені варіанти персоналізації екстер'єру та інтер'єру: можливість контрастного забарвлення даху в чорний або білий колір, чотири варіанти оздоблення салону.

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Для українських покупців новинка доступна з одним з трьох моторів. Перший – 1,6-літровий турбодизель HDi потужністю 92 к.с. і крутним моментом 230 Нм в парі з 5-ст. МКП витрачає всього 4,4 л на 100 км в змішаному циклі.

Другий – бензиновий турбомотор PureTech на 1,2 літра на 110 к.с. і 205 Нм. Він пропонується з 6-швидкісним автоматом.

Третім варіантом є 1,5-літровий турбодизель BlueHDi, який розвиває потужність в 120 к.с. і момент 300 Нм. Працюючи в парі з 6-ст. АКПП, даний силовий агрегат забезпечує найкращі швидкісні показники (максимум 195 км / год, розгін 0-100 км / год за 9,6 секунди) і найскромнішу витрату палива (4,1 л на 100 км в змішаному циклі).

До цих двигунів покупці можуть вибрати одну з двох версій новинки - FEEL Pack або SHINE. Cтартовий варіант FEEL Pack включає: систему стабілізації ESP, ABS + ASR, попередження про виїзд з ряду руху, моніторинг знаків дорожнього руху, контроль втоми водія, клімат-контроль, датчики світла і дощу, підігрів передніх сидінь, 7-дюймовий сенсорний дисплей, оббивка сидінь тканиною MICA Grey, пакет зовнішньої персоналізації BLACK, фари ECO LED, центральний підлокітник.

Комплектація SHINE додатково до перерахованого пропонує: систему Grip Control з 5-ма режимами їзди, обігрів нижньої частини лобового скла, безключовий доступ і запуск двигуна кнопкою, систему автогальмування Active Safety Brake, 9-дюймовий сенсорний дисплей, 16-дюймові легкосплавні колісні диски X Cross, дзеркало заднього виду з електрохромним покриттям. Нарешті, опціонально для клієнтів: пакети зовнішньої персоналізації, різні варіанти оздоблення салону, 17-дюймові колісні диски, адаптивне дальнє світло, контроль за «сліпими зонами» бічних дзеркал, камера заднього виду, система допомоги при парковці, кольоровий проєкційний дисплей.

Стартові ціни на новий CITROЁN C3 Aircross: