С 12 декабря грузовые автомобили на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" будут пропускаться только в соответствии с электронной очередью.
На сайте echerha.gov.ua 11 декабря (воскресенье) в 12:00 откроется запись в электронную очередь для пересечения границы в пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск".
В сутки, с 12:00 понедельника, 12 декабря, проезд для грузовиков на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" будет исключительно по записи в "еЧерги".
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Пункт пропуска "Ягодин - Дорогуск" работает для проезда грузовиков и автобусов. Электронная очередь будет действовать только для грузовых автомобилей.
Грузовые транспортные средства, которых не будет в электронной очереди, или данные о которых в "еЧерга" будут предоставлены недостоверно (отсутствие груза), не смогут проехать в пункт пропуска. Такие перевозчики или водители должны записаться в очередь повторно и ждать проезда.