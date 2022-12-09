З 12 грудня вантажні автомобілі на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" будуть пропускатись тільки згідно з електронною чергою.

На сайті echerha.gov.ua 11 грудня (неділя) о 12:00 відкриється запис в електронну чергу для перетину кордону в пункті пропуску “Ягодин - Дорогуськ”.

За добу, з 12:00 понеділка, 12 грудня, проїзд для вантажівок на пункті пропуску “Ягодин - Дорогуськ” буде виключно за записом в “єЧерзі”.

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Пункт пропуску “Ягодин - Дорогуськ” працює для проїзду вантажівок і автобусів. Електронна черга буде діяти тільки для вантажних транспортних засобів.



Вантажні транспортні засоби, яких не буде в електронній черзі, або дані про які в “єЧерзі” будуть надані недостовірно (про відсутність вантажу), не зможуть проїхати до пункту пропуску. Такі перевізники чи водії мають записатися в чергу повторно і чекати проїзду.