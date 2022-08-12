На Юге Украины уже выдают российские автономера с кодом 184.
На оккупированных частях Херсонской и Запорожской областей выдают российские автономера принявшим гражданство РФ. А вот гражданам Украины они предлагают так называемые временные регистрационные знаки с гербом Херсонской области.
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“В Херсоне начали предоставлять услуги по регистрации транспорта и замене водительских удостоверений, автомобилисты смогут получить документы и номера российского образца. Государственные услуги будут в первую очередь предоставляться гражданам российской федерации, которые уже получили паспорта… гражданам РФ будут выдаваться номера российского образца с кодом региона 184” – сообщает Интерфакс.ру
На самом деле, это украинские номера, на которые дело наклеена красно-желтая лента с гербом и надписью КНЕ.
Как пишут российские СМИ, перерегистрация транспорта проходит по упрощенной схеме: для получения новых номеров и документов проходить техосмотр не нужно. Для замены водительского удостоверения необходимо предоставить паспорт гражданина РФ, а в его отсутствие — подтверждение обучения в автошколе. Там уже заработали центры Госавтоинспекции МВД россии. Об этом сообщили в BBC.