На Півдні України вже видають російські автономери з кодом 184.

На окупованих частинах Херсонської і Запорізької областей видають російські автономери тим, хто прийняв громадянство РФ. А от громадянам України вони пропонують так звані ”тимчасові реєстраційні знаки з гербом Херсонської області”.

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“У Херсоні почали надавати послуги з реєстрації транспорту та заміни посвідчень водія, автомобілісти зможуть отримати документи та номери російського зразка. Державні послуги насамперед надаватимуться громадянам російської федерації, які вже отримали паспорти… громадянам РФ видаватимуться номери російського зразка з кодом регіону 184” – повідомляє Інтерфакс.ру.

Насправді це українські номери, на які справа наклеєна червоно-жовта стрічка з гербом та написом КНЕ.

Як пишуть російські ЗМІ, перереєстрація транспорту відбувається за спрощеною схемою: для отримання нових номерів та документів проходити техогляд не потрібно. Для заміни посвідчення водія необхідно надати паспорт громадянина РФ, а за його відсутності — підтвердження навчання в автошколі. Там вже почали працювати центри Державтоінспекції МВС Росії. Про це повідомили в ВВС.