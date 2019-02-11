На перекрестке улиц Боричев спуск и Сагайдачного/Владимирский спуск установлены дорожные столбики на разветвлении полос движения в сторону Владимирского спуска и улицы Сагайдачного. Это должно исключить нарушение правил дорожного движения – поворот налево на Владимирский спуск, с правой полосы движения улицы Боричев спуск.

Сейчас по улице Боричев спуск в направлении от Набережного шоссе три полосы движения, из которых две полосы для дальнейшего движения на Владимирский спуск, и одна – направо, на улицу Сагайдачного. Однако в часы пик отдельные водители осуществляли указанный поворот налево с крайней правой полосы – и на перекрестке пытались вернуться на полосу движения на Владимирский спуск. Учитывая, что по Владимирскому спуску имеются две полосы движения в сторону Крещатика – это вызывает конфликтные и аварийно-опасные ситуации и, соответственно, заторные явления.

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Сейчас водители из правого ряда вынуждены перестаиваться в средний перед перекрестком. Это исключает нарушение правил, но не вызывает еще большие заторные явления. В часы пик заторы наблюдаются на ул. Набережно-Крещатицкой, с которой авто поворачивают на Боричев спуск.