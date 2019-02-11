На перехресті вулиць Боричів узвіз та Сагайдачного/Володимирський узвіз встановлено дорожні віхи на розгалуженні смуг руху в бік Володимирського узвозу та вулиці Сагайдачного. Це має унеможливити порушення правил дорожнього руху – поворот наліво, на Володимирський узвіз, з правої смуги руху вулиці Боричів узвіз.

Наразі по вулиці Боричів узвіз в напрямку від Набережного шосе три смуги руху, з яких дві смуги – для подальшого руху на Володимирський узвіз, і одна – направо, на вулицю Сагайдачного. Однак у години пік окремі водії здійснювали вказаний поворот наліво з крайньої правої смуги – і на перехресті намагались повернутися на смугу руху на Володимирський узвіз. Враховуючи, що по Володимирському узвозу наявні дві смуги руху в бік Хрещатика – це спричиняє конфліктні та аварійно-небезпечні ситуації і, відповідно, заторові явища.

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Зараз водії з правого ряду змушені перестоюватись в середній перед перехрестям. Це виключає порушення правил, але не спричиняє ще більші заторні явища. В години пік затри спостерігаються на вул. Набережно-Хрещатицькій, з якої авто повертають на Боричів узвіз.