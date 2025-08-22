На Подольском мостовом переходе полностью откроют движение на Подольском мосту

В субботу, 23 августа, на Подольском мостовом переходе обещают полностью открыть движение по всем полосам в обоих направлениях, сообщает Виталий Кличко. По 4 полосы (две для автомобилей и по одной общественного транспорта и велосипедистов) в каждом направлении на участке от Набережно-Крещатицкой до Русановских садов. А дальше – по 2 полосы.

Также должен отрыться проезд по обеим частям нового тоннеля. Дорожники завершили работы на крупнейшем инфраструктурном объекте Украины общей протяженностью – 10 км.

На мосту, в частности, обустроили велосипедные дорожки в обе стороны общей протяженностью более 11 км. Предусмотрели полосы для общественного транспорта. Устроили дополнительный светофор на пересечении трассы Подольского мостового перехода и ул. Центральная Садовая с изменением организации движения. Полностью обустроили транспортно-пересадочный узел для пассажиров скоростного трамвая и городской электрички. Сейчас на объекте завершают некоторые технические работы.

Напомним, движение по Подольскому мосту через реку Днепр со съездом на ул. Петра Вершигоры в направлении просп. Романа Шухевича открыли 1 декабря 2024 года. Тогда разрешили движение для легковых авто и городского пассажирского транспорта общего пользования - добраться с Троещины в центр города стало гораздо быстрее.