На продажу будет выставлено 160 АЗС Avias и ANP

Крупнейшая украинская сеть автозаправочных станций, принадлежащая группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, ведет подготовку к отделению более 160 АЗС. Об этом заявил бывший совладелец национализированного "ПриватБанка" Алексей Мартынов. По информации enkorr, называют вероятного покупателя активов – Ростислава Якобсона.

Читайте также: Результаты проверки бензина в украинских сетях АЗС удивили экспертов

В своем посте в соцсети Facebook Мартынов заявил, что 165 заправок "Авиас" выставлены на продажу. "На прошлой неделе украинские нефтетрейдеры получили информацию, что 165 заправок "Авиас" выставлены на продажу", – написал он.

Епкогг владеет перечнем заправочных станций, которые, вероятно, будут отделены от сети. В частности на это указывает массовое аннулирование лицензий на розничную торговлю нефтепродуктами, которое произошло в последнее время. Речь идет о 162 АЗС во всех регионах страны, где представлена сеть "Привата" (у последнего остается 456 АЗС).



География сети группы "Приват", которая готовится к отчуждению

Покупателем, скорее всего, станет компания Ростислава Якобсона, известного на рынке нефтепродуктов по компании "Арстак", которая была крупнейшим дистрибьютором нефтепродуктов Кременчугского НПЗ.